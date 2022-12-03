За інформацією NASA Harvest, Росія вкрала в окупованій Україні пшениці на мільярд доларів. Це підтверджують супутникові знімки для моделювання врожаю пшениці.

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Скільки зерна вкрали з окупованих територій

Як зазначається, на землях, на які претендує Росія, вирощують чверть української пшениці. З непідконтрольних Україні територій росіяни викрали майже 6 мільйонів тонн зерна, близько 88% озимих культур.

Оцінки NASA Harvest стосуються пшениці й поки що виключають інші культури чи продукти харчування, які зберігалися на складах. Російські кораблі експортували зерно, ймовірно, до різних країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

Території, де пшеницю не зібрали, розташовувались взовж лінії фронту / Фото Bloomberg

Аналіз дає уявлення про те, що відбувається на окупованих територіях. Він використовує модель машинного навчання, яка виявляє зміни текстури та кольору на основі часових рядів супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраного чи незібраного врожаю.

Команда NASA Harvest підрахувала, що аграрії цього року в Україні зібрали 26,6 мільйона тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн перевищує інші провідні прогнози.

Росія краде українське зерно: що відомо