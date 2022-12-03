По информации NASA Harvest, Россия украла у оккупированной Украины пшеницы на миллиард долларов. Это подтверждают спутниковые снимки для моделирования урожая пшеницы.

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Сколько зерна украли с оккупированных территорий

Как отмечается, на землях, на которые претендует Россия, выращивают четверть украинской пшеницы. Из неподконтрольных Украине территорий россияне похитили около 6 миллионов тонн зерна, около 88% озимых культур.

Оценки NASA Harvest касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, которые хранились на складах. Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

Территории, где пшеницу не собрали, располагались вдоль линии фронта / Фото Bloomberg

Анализ дает представление о происходящем на оккупированных территориях. Он использует модель машинного обучения, которая обнаруживает изменения текстуры и цвета на основе временных рядов спутниковых изображений для нанесения на карту места собранного или несобранного урожая.

Команда NASA Harvest подсчитала, что аграрии в этом году в Украине собрали 26,6 миллионов тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн превышает другие ведущие прогнозы.

Россия ворует украинское зерно: что известно