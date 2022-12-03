По информации NASA Harvest, Россия украла у оккупированной Украины пшеницы на миллиард долларов. Это подтверждают спутниковые снимки для моделирования урожая пшеницы.
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Сколько зерна украли с оккупированных территорий
Как отмечается, на землях, на которые претендует Россия, выращивают четверть украинской пшеницы. Из неподконтрольных Украине территорий россияне похитили около 6 миллионов тонн зерна, около 88% озимых культур.
Оценки NASA Harvest касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, которые хранились на складах. Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.
Территории, где пшеницу не собрали, располагались вдоль линии фронта / Фото Bloomberg
Анализ дает представление о происходящем на оккупированных территориях. Он использует модель машинного обучения, которая обнаруживает изменения текстуры и цвета на основе временных рядов спутниковых изображений для нанесения на карту места собранного или несобранного урожая.
Команда NASA Harvest подсчитала, что аграрии в этом году в Украине собрали 26,6 миллионов тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн превышает другие ведущие прогнозы.
Россия ворует украинское зерно: что известно
- Согласно расследованию The Wall Street Journal, корабли, привлеченные к контрабанде, принадлежали компаниям подконтрольным Петру Ходыкину. Мужчина является владельцем RIF Trading – крупнейшей экспортной зерновой компании России.
- Россияне отправляли тысячи тонн украинской пшеницы на мировые рынки, выдавая ее за свою. Снабжение шло через оккупированный Крым, из-за чего экспорт зерна из Севастополя вырос.
- Флот небольших судов переправлял контрабандное зерно из Севастополя на большие грузовые суда, ожидавшие в море. Погрузка осуществлялась с помощью плавучих кранов. Затем большие корабли отплывали в порты назначения.
- С помощью такого механизма россияне скрывают подлинное происхождение груза. Ведь большинство покупателей избегают покупать украденное зерно. Издание отмечает, что иногда украинское зерно перемешивается с российским, чтобы еще больше усложнить его происхождение.