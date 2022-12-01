Об этом 24 каналу рассказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. По информации Eurostat, индекс потребительских цен за ноябрь в еврозоне составил 10%, в то время как в октябре он был на уровне 10,6%.

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Повлияет ли замедление инфляции в Европе на Украину

Амелин объяснил, что на такие изменения уровня инфляции повлияли 2 фактора.

Во-первых, в Европе снизились цены на энергоносители. К примеру, у Германии есть почти 99% запланированных запасов газа, поэтому для них сегодня изменение цен на газ и энергоносители не является критическим фактором для увеличения или уменьшения инфляции.

Во-вторых, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США повысили учетную ставку, что также повлияло на уменьшение инфляции.

Инфляция в Украине отчасти связана с европейскими показателями. Однако, как рассказал директор экономических программ Украинского института будущего, на инфляцию в нашем государстве в основном влияют не монетарные факторы.

Анатолий Амелин Директор экономических программ Украинского института будущего В Украине инфляция – следствие войны. Наибольшие проблемы – сокращение украинской экономики и сокращение предложения – возникли из-за разрушенных компаний, нарушения логистических цепочек. Поэтому снижение инфляции в Европе будет иметь определенное влияние на Украину, но не такое, как нам бы этого хотелось.

Он добавил, что у Украины впереди большая работа по восстановлению экономики.

Как на украинскую экономику влияет контрнаступление ВСУ

В начале полномасштабного вторжения России в Украину эксперты прогнозировали падение украинского ВВП на 40 – 45%. Некоторые ожидали проседания на рекордные 50% и даже 60%. Однако в последние 2 месяца прогнозы значительно улучшились.

В частности, в НБУ сообщили о сокращении ВВП на 32%. По словам директора экономических программ Украинского института будущего, на смену прогнозов повлияло соглашение об экспорте зерна, а также контрнаступление ВСУ.

Более того, успехи украинской армии влияют на план украинских компаний и инвесторов. Я знаю несколько примеров, когда некоторые компании начали, а некоторые – продолжают инвестировать в создание новых производств. Это очень хороший фактор, потому что это дает оптимизм,

– подчеркнул Амелин.

Он добавил, что оптимизм в бизнесе – очень важный момент, зависящий от успехов ВСУ.

Анатолий Амелин рассказал о сокращении экономики Украины из-за войны: смотрите видео

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