Про це 24 каналу розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. За інформацією Eurostat, індекс споживчих цін за листопад у єврозоні склав 10%, тоді як у жовтні він був на рівні 10,6%.

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Чи сповільнення інфляції в Європі вплине на Україну

Амелін пояснив, що на такі зміни рівня інфляції вплинули 2 фактори.

По-перше, у Європі знизилися ціни на енергоносії. Наприклад, Німеччина має майже 99% запланованих запасів газу, тому для них сьогодні зміна цін на газ та енергоносії не є критичним чинником для збільшення чи зменшення інфляції.

По-друге, Європейський центральний банк та Федеральна резервна система США підвищили облікову ставку, що також вплинуло на зменшення інфляції.

Інфляція в Україні частково пов'язана з європейськими показниками. Однак, як розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього, на інфляцію у нашій державі в основному впливають не монетарні фактори.

Анатолій Амелін Директор економічних програм Українського інституту майбутнього В Україні інфляція є наслідком війни. Найбільші проблеми – скорочення української економіки та скорочення пропозиції – виникли через зруйновані компанії, порушення логістичних ланцюжків. Тому зменшення інфляції в Європі буде мати певний вплив на Україну, але не такий, як би нам того хотілося.

Він додав, що в України попереду – велика робота з відновлення економіки.

Як на українську економіку впливає контрнаступ ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експерти прогнозували падіння українського ВВП на 40 – 45%. Деякі очікували просідання на рекордні 50% і навіть 60%. Однак в останні 2 місяці прогнози значно поліпшилися.

Зокрема, в НБУ повідомили про скорочення ВВП на 32%. За словами директора економічних програм Українського інституту майбутнього, на зміну прогнозів вплинула угода про експорт зерна, а також контрнаступ ЗСУ.

Ба більше, успіхи української армії впливають на план українських компаній та інвесторів. Я знаю кілька прикладів, коли деякі компанії почали, а деякі – продовжують інвестувати у створення нових виробництв. Це дуже гарний фактор, тому що це дає оптимізм,

– наголосив Амелін.

Він додав, що оптимізм у бізнесі – дуже важливий чинник, який залежить від успіхів ЗСУ.

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