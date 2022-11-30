Минуле підвищення до 25% відбулося 3 червня 2022 року. Економіка 24 опитала експертів, щоб дізнатися, чи зміниться облікова ставка цього разу.

Цікаво Курс долара знову пішов вгору: де найвигідніше здати валюту

Чи очікувати на зниження ставки

На що впливає облікова ставка?

За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то він збільшує її й відповідно, коли вона контрольована – знижує. Якщо ставка підвищується, то зростають ставки по кредитах та депозитах, а зі зниженням дешевшають.

На думку голови правління Юнекс Банку, передумов для зниження ставки поки що немає. Цей прогноз підкріплює те, що інфляція за підсумками жовтня зросла до 26,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозній траєкторії НБУ.

Iван Світек Голова правління Юнекс Банку Вважаю, Національний банк у ході останнього 2022 року засідання монетарного комітету ухвалить рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні (25% річних). Оскільки підстав для її зміни наразі просто немає.

Чи може бути збільшено ставку

На думку Івана Світека, збільшення облікової ставки також наразі не є обґрунтованим, оскільки основні цілі були досягнуті після минулого підвищення.

Подальше її збільшення не принесе жодної користі, оскільки одним із головних завдань, які переслідував НБУ при підвищенні ставки, було зростання дохідності депозитів. І поки на ринку все ще зберігається потенціал для збільшення ставок за вкладами, сенсу підвищення облікової ставки немає,

– наголосив експерт

На думку банкіра Германа Марченко, загалом економічна ситуація в країні є стабільною. Тому перегляду облікової ставки цього разу не відбудеться, адже суттєвих економічних причин для її збільшення чи зменшення наразі немає.

Герман Марченко Директор департаменту скарбниці Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Зауважу, що протягом 2 місяців в Україні спостерігається гальмування інфляційних процесів до 1,5-2% на місяць. А на фоні фінансових надходжень від країн-партнерів економічна ситуація перебуває у більш збалансованому стані.

Чи зміниться фіксований курс НБУ

Причин для перегляду офіційного курсу НБУ, на думку експертів, наразі теж немає. За словами Івана Світека, зниження чи підвищення офіційного курсу мало що вирішує, а реальну вартість валюти може визначити тільки відкритий ринок.

Iван Світек Голова правління Юнекс Банку Я був і залишаюся прихильником вільного курсоутворення. Але очевидно, що наразі Національний банк не піде на цей крок. Треба визнати, що в поточних умовах це нехай і не ідеальний, але один із небагатьох "робочих" варіантів.

Він додав, що підстав на негативних прогнозів наразі немає, адже дефіцит торговельного балансу суттєво скорочується, валютні інтервенції НБУ перебувають на мінімальних значеннях за рік, а західні партнери акцептують для України пряму бюджетну підтримку. Але і знижувати офіційний курс, з урахуванням обмеженого експортного потенціалу, так само немає сенсу.

Вплив курсу НБУ на готівковий ринок

Герман Марченко підкреслює, що зараз будь-які кроки щодо зміни офіційного курсу повинні бути зваженими та мотивованими ринковою необхідністю. Адже не виключено, що зростання офіційного курсу може підштовхнути деякі фінустанови, насамперед обмінні пункти, до перегляду курсів валют у бік їх збільшення.

Герман Марченко Науковий ступінь/посада Взагалі будь-які кроки, пов'язані з валютним ринком, потребують ретельного аналізу та прогнозування всіх можливих наслідків. І політика НБУ в надскладних воєнних умовах є дуже зваженою і професійною. Ситуація на валютному ринку досить "чутлива", але поки що ринок зберігає рівновагу.

Прогноз офіційного курсу на 2023 рік

За прогнозами аналітиків ICU, наступного року українська валюта може ослабнути до 40 гривень за долар.

При цьому, нинішній прогноз є оптимістичнішим, ніж попередній, коли очікувалось, що ослаблення гривні досягне позначки в 45 гривень.

Втім, резерви НБУ за прогнозом наступного року зростатимуть. Очікується, що вони збільшаться до більш ніж 35 мільярдів доларів.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,90 гривні (+5 копійок проти 29 листопада), а продати за 40,40 гривні (+2 копійки). Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,40 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40 гривень (+15 копійок), а продають – за 40,27 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,83 гривні (+30 копійок), а продаж – 41,29 гривні (-14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,15 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,26 гривні (-4 копійки). Євро купують по 41,05 гривні (+13 копійок), а продають за 41,25 гривні (-7 копійок).