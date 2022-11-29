За словами аналітиків інвесткомпанії ICU, офіційний курс долара наступного року може збільшитися до 40 гривень.

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При цьому, нинішній прогноз є оптимістичнішим, ніж попередній, коли очікувалось, що ослаблення гривні досягне позначки в 45 гривень. Покращення прогнозу свідчить також про майбутнє уповільнення інфляції.

Наш прогноз уповільнення інфляції також підкріплюється ще двома новими аргументами. По-перше, ми вважаємо, що НБУ не буде поспішати послаблювати курс гривні настільки, як ми

очікували раніше. Ми зараз прогнозуємо, що до кінця 2023 року офіційний курс долара

зросте приблизно до 40 гривень, хоча раніше очікували курсу 45 гривень,

– говориться у макроекономічному огляді ICU

До послаблення інфляційного тиску також приведе слабкий внутрішній попит у поєднанні з поступовим вирішенням логістичних проблем. "Тож ми прогнозуємо зниження інфляції до 24% наприкінці 2023 року", – підсумовується в огляді.

На думку ICU, через с корочення реальних доходів домогосподарств уряд не буде підвищувати тарифи на комунальні послуги або ж погодиться лише на символічне підвищення наступного року.

Резерви НБУ за прогнозом наступного року зростатимуть. Очікується, що вони збільшаться до більш ніж 35 мільярдів доларів. Цьому сприятиме надходження міжнародної фінансової допомоги.

Загалом же, українська економіка залишатиметься вразливою. Проте водночас досить життєздатною та у значно кращому стані, ніж можна було б очікувати на початку повномасштабної війни,

– підкреслюють аналітики.

Скільки міжнародної допомоги очікується