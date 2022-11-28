27 листопада курс опустився до 40 гривень за долар, а наступного дня піднявся на 35 копійок. З чим пов'язане коливання та чого чекати від валюти цього тижня, дізнався 24 канал.

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Здешевшання валюти наприкінці місяця

За словами директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, на зміцнення гривні впливає зниження попиту на валюту. Воно зазвичай відбувається наприкінці місяця, коли у людей закінчуються заощадження. У цей період зазвичай збільшується пропозиція. Однак у випадку зміцнення гривні на минулих вихідних не можна не зважати на наслідки блекауту, який стався після масованих атак 25 листопада.

Анна Золотько Директор департаменту скарбничих операцій Юнекс Банку Я не виключаю, що певну роль відіграв й майже дводобовий блекаут, через який в країні в тимчасово, але досить відчутно знизилася економічна активність. Зрештою це спричинило падіння попиту майже в усіх сегментах споживчого ринку, зокрема і валютному.

Якою буде ситуація цього тижня

Найближчі кілька днів з високою ймовірністю на валютному ринку зберігатиметься спокійна ситуація, при цьому курс продажу знаходитиметься поблизу нинішніх рівнів: 40,0 – 40,4 гривні. Але у другій половині тижня слід очікувати поступового зростання попиту на іноземну валюту.

Анна Золотько Директор департаменту скарбничих операцій Юнекс Банку Додаткова гривнева ліквідність, що потрапить на ринок через масові виплати зарплат українцям, дасть можливість для чергової хвилі "гри на підвищення". Тож наприкінці тижня ймовірне зростання курсу долара. Зрештою, на мою думку, цього тижня вартість американської валюти на готівковому ринку знаходитиметься в коридорі 40,0 – 40,9 гривні.

Валютні інтервенції Нацбанку

Минулого тижня Національний банк дещо збільшив інтервенції на безготівковому валютному ринку. Так, регулятор продав 409 мільйонів доларів з резервів для покриття дефіциту пропозиції іноземної валюти, а придбав 7 мільйонів доларів. Це більше ніж вдвічі більше попереднього показника, хоча й значно менше цифр, що спостерігалися в середині літа.

Позитивні новини для гривні:

Голова Європейської комісії підтвердила надходження найближчим часом траншу у розмірі 2,5 мільярда євро та регулярну допомогу Україна протягом 2023 року загалом на 18 мільярдів євро.

Оптимістичною новиною для гривні є й заява голови НБУ про те, що бюджет 2023 року не передбачає емісійного фінансування. Про це він наголосив під час зустрічі із послом США, говорячи про перспективи співпраці з МВФ.

Достатню стабільність пропозиції на готівковому валютному ринку забезпечує також налагодження експорту, зокрема завдяки продовженню "зернової угоди"

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривень (-20 копійок проти 25 листопада), а продати за 40,35 гривні (-15 копійок). Готівкове євро банки купують за 40,42 гривні (-8 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,90 гривні (+1 копійка), а продають – за 40,30 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,56 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,18 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,10 гривні (без змін), а продаж – 40,25 гривні (-10 копійок). Євро купують по 40,87 гривні (+2 копійки), а продають за 41,12 гривні (-3 копійки).