Долар на наступний тиждень
У коментарі 24 каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK), зазначив, що валютний ринок зараз відносно стабільний.
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По-перше, немає суттєвих економічних підстав для відчутних змін курсу (незначні темпи інфляції, фінансова допомога країн-партнерів: на 2023 рік Європарламент ухвалив допомогу на 18 мільярдів євро тощо). По-друге, з кінця жовтня ми спостерігаємо відносний баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту.
Відтак, впродовж наступного тижня курс долара залишатиметься в межах 39,5– 41 гривні за долар. Тобто глобальної зміни валютних трендів не передбачається.
Грудень не за горами: чи очікувати змін
Як розповідає Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка, поки важко спрогнозувати ситуацію з американським доларом цієї зими.
У грудні, коли банки почнуть масово виплачувати клієнтам валюту, що була придбана "на депозит", на ринку може виникнути дефіцит готівки. Яким зрештою буде баланс усіх факторів, якою буде загальна ситуація в країні у грудні – сказати дуже важко. А отже й робити більш-менш релевантний курсовий прогноз неможливо. Зазначу лише, що запущені Національним банком "депозитні" схеми придбання валюти досить ефективно стримують спекулятивні настрої на готівковому ринку: усі останні спроби гри на підвищення призводили до досить скромного зростання курсу.
За прогнозом Германа Марченко, на початку грудня спрацює так званий "сезонний фактор" і курс долара може дещо збільшитися — в середньому до 3%, тобто, максимально до 42 гривень.
Наприкінці року американський долар може коштувати в межах 42 – 43 гривні. Для громадян таке зростання курсу, без надмірних стрибків, буде планомірним, а не шоковим,
– каже співрозмовник.
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Що стримуватиме долар зимою
Стримуватимуть курс у грудні будуть декілька факторів:
- збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%;
- розвиток банківських програм з придбання безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитах;
- фінансова допомога країн-партнерів України;
- поступовий розвиток економіки на звільнених територіях;
- нові перемоги української армії;
Відтак, на початку січня 2023 року ситуація на готівковому ринку буде стабільною і прогнозованою, проте вартість американського долара не опуститься нижче 41,5 – 42 гривень.
Курс долара на сьогодні
- За даними "Мінфіну", 25 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40 гривень, а продати за 40,50 гривні.
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,89 гривні, а продають – за 40,35 гривні, за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,10 гривні, а продаж – 40,35 гривні.