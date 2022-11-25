Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40 гривень (без змін проти 24 листопада), а продати за 40,50 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,35 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,89 гривні (-8 копійок), а продають – за 40,35 гривні (-18 копійок), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продають – за (-18 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,51 гривні (+4 копійки), а продаж – 41,20 гривні (-33 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,10 гривні (-20 копійок), а продаж – 40,35 гривні (-10 копійок).

(-20 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 40,85 гривні (без змін), а продають за 41,15 гривні (-5 копійок).

Що прогнозують банкіри

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько допускала цього тижня зміцнення гривні на готівковому ринку. За її прогнозом до п'ятниці, 25 листопада, курс міг наблизитись до психологічної позначки 40 гривень.

Варто зауважити, що у банки дійсно вже другу добу купують долар по 40 гривень, також курс купівлі американської валюти в обмінниках досить близький до цієї позначки.

Яким буде курс наступного тижня

Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK), у коментарі 24 каналу, розповів, що наразі не бачить суттєвих економічних підстав для відчутних змін курсу.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства COMINBANK За нашими даними, впродовж наступного тижня курс долара залишатиметься в межах 39,5-41 гривні за долар. Тобто глобальної зміни валютних трендів не передбачається.

Зверніть увагу! В Dragon Capital прогнозують, що у IV кварталі 2023 року курс долара може зрости до 43 гривень. Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому очікується помірна девальвація гривні.