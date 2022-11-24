Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 24 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40 гривень (без змін проти 23 листопада), а продати за 40,50 гривні (без змін).

Актуально Курс долара наблизиться до психологічної позначки, – експертка

Готівкове євро банки купують за 40,40 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривню (+20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,97 гривні (-3 копійки), а продають – за 40,53 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають – за (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,47 гривні (+2 копійки), а продаж – 41,53 гривні (+56 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,30 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,45 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 40,85 гривні (+10 копійок), а продають за 41,20 гривня (+20 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкірка Анна Золотько розповіла, що після майже двотижневої гри на підвищення ринок зіткнувся зі зниженням попиту. Також вона додала, що друга половина листопада останнім часом – досить сприятливий період для гривні, адже попит на іноземну валюту з боку населення трохи знижується, а пропозиція, навпаки, зростає.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Загалом, слід очікувати помірного зміцнення гривні на готівковому ринку. Цілком ймовірно, що до п’ятниці курс наблизиться до психологічної позначки 40 гривень, а може навіть встигне її перетнути.

Зверніть увагу! В Dragon Capital прогнозують, що IV кварталі 2023 року курс долара може зрости до 43 гривень. Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому очікується помірну девальвацію гривні.