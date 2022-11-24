Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривен (без изменений против 23 ноября), а продать за 40,50 гривны (без изменений).

Актуально Курс доллара приблизится к психологической отметке, – эксперт

Наличное евро банки покупают за 40,40 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,97 гривны (-3 копейки), а продают – за 40,53 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продают – за (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,47 гривны (+2 копейки), а продажа – 41,53 гривны (+56 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,30 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,45 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 40,85 гривны (+10 копеек), а продают за 41,20 гривны (+20 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анна Золотько рассказала, что после почти двухнедельной игры на повышение рынок столкнулся со снижением спроса. Также она добавила, что вторая половина ноября в последнее время достаточно благоприятный период для гривны, ведь спрос на иностранную валюту со стороны населения немного снижается, а предложение, наоборот, растет.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В общем, следует ожидать умеренного укрепления гривны на наличном рынке. По всей вероятности, к пятнице курс приблизится к психологической отметке 40 гривен, а может даже успеет ее пересечь.

Обратите внимание! В Dragon Capital прогнозируют, что в IV квартале 2023 года курс доллара может вырасти до 43 гривен. Скорее всего, в первые послевоенные месяцы на рынке сохраняется относительно небольшой дефицит валюты на межбанке, поэтому ожидается умеренная девальвация гривны.