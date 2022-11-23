Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 23 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривен (+20 копеек против 22 ноября), а продать за 40,50 гривны (+3 копейки).
Актуально Курс доллара приблизится к психологической отметке, – эксперт
- Наличное евро банки покупают за 40,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41 гривну (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 гривен (-18 копеек), а продают за 40,40 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,45 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,97 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,25 гривну (-5 копеек), а продажа – 40,40 гривну (-5 копеек).
- Евро покупают по 40,75 гривны (+15 копеек), а продают за 41 гривну (+25 копеек).
Чего ждать от курса этой недели
Банкирша Анны Золотько рассказала, что после почти двухнедельной игры на повышение рынок столкнулся со снижением спроса. Также она добавила, что вторая половина ноября в последнее время достаточно благоприятный период для гривны, ведь спрос на иностранную валюту со стороны населения немного снижается, а предложение, наоборот, растет.
В общем, следует ожидать умеренного укрепления гривны на наличном рынке. По всей вероятности, к пятнице курс приблизится к психологической отметке 40 гривен, а может даже успеет ее пересечь.