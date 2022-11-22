Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (-20 копеек против 21 ноября), а продать за 40,47 гривны (-3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40 гривен (-20 копеек), а продают в среднем за 40,90 гривен (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,18 гривны (+32 копейки), а продают – за 40,48 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(+32 копейки), а продают – за (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (+20 копеек), а продажа – 40,97 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,30 гривны (+15 копеек), а продажа – 40,45 гривны (+15 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро покупают по 40,60 гривны (+10 копеек), а продают по 40,85 гривны (+5 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анны Золотько рассказала, что после почти двухнедельной игры на повышение рынок столкнулся со снижением спроса. Также она добавила, что вторая половина ноября в последнее время достаточно благоприятный период для гривны, ведь спрос на иностранную валюту со стороны населения немного снижается, а предложение, наоборот, растет.