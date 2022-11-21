Как рассказала 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, прошедшая неделя прошла для гривны довольно оптимистично.

Читайте также: Впервые с начала войны: средняя зарплата в Украине выросла

После небольшого роста стоимости доллара в самом начале недели наличный курс продажи стабилизировался в коридоре 40,5 – 40,6 гривны за доллар, а к пятнице гривна даже укрепилась до уровня 40,3 – 40,4 гривны.

Причины стабилизации гривны

По словам Анны Золотько, после почти двухнедельной игры на повышение рынок столкнулся со снижением спроса.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка С одной стороны, из-за слишком высокого курсового уровня, с другой – из-за исчерпания эффекта чрезмерной ликвидности после выплат зарплат в переходный период.

Вторая половина месяца в последнее время достаточно благоприятный период для гривны. В настоящее время спрос на иностранную валюту со стороны населения несколько снижается, а предложение, напротив, растет.

В общем, следует ожидать умеренного укрепления гривны на наличном рынке. По всей вероятности, к пятнице курс приблизится к психологической отметке 40,0 гривен, а может даже успеет ее пересечь.

Не будем забывать о ситуации в стране

Но нельзя полностью исключать и обратное движение по курсу, отмечает банкирша.

Нельзя забывать о сверхсложной ситуации, в которой находится Украина. Да, в последнее время слухи и даже ракетные обстрелы радикально не влияют на курсовой тренд, но это не означает, что психологический фактор полностью нивелирован. Так что эскалация даже на риторическом уровне вполне способна вызвать усиленные колебания,

– говорит Золотько.

Но, несмотря на это, довольно положительно прошла неделя и на безналичном рынке. За этот период Национальный банк продал из резервов для покрытия дефицита 182 миллиона долларов, что является минимальной отметкой от середины августа.

Кроме того, продолжается постепенное уменьшение дефицита торгового баланса. В сентябре, согласно обновленным данным Госстата, импорт превысил экспорт на 496 миллионов долларов. Для сравнения, в августе этот показатель составил 1,1 миллиарда, а в июле – 1,7 миллиарда.

Интересно Накопительная пенсия: почему она нужна и заработает ли во время войны

Каков курс сейчас