В целом за 10 месяцев года рост средней зарплаты составил 5%. Об этом говорится в совместном исследовании Sense Bank и группе исследователей из Лондонской школы экономики.

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В исследовании использованы агрегированные данные зарплатных платежей в 2021-2022 годах, осуществленных через Sense Bank.

С февраля средняя зарплата уменьшалась

После полномасштабного вторжения в феврале показатель средней зарплаты в Украине стал уменьшаться. Только летом средняя номинальная зарплата в Украине стабилизировалась на уровне показателей 2021 года, а в октябре 2022 продемонстрировала рост на 3% к соответствующему месяцу предыдущего года.

С началом войны официальные статистические публикации об уровне зарплат в Украине приостановились. Последние данные за январь показывают, что средняя месячная зарплата по стране составляла 14 577 гривен.

Авторы исследования определили высокую волатильность зарплат в первые месяцы войны. Это было обусловлено перерывами выплат, возникшими в результате кризиса.

Государственный и частный сектор

Отмечается, что существует существенная разница выплат в частном и государственном секторах экономики в пользу последнего. Так, в частном секторе в первые месяцы осени средние зарплаты были еще на 6% ниже прошлогодних, в то время как в государственном секторе рост превышал 20% в годовом измерении.

Инфляция

В то время как номинальная зарплата постепенно растет, реальная сокращается из-за инфляции. Ее уменьшение за десять месяцев 2022 оценено в 11%. Впрочем, восстановление номинальных зарплат способствовало определенной стабилизации реальных динамики. В последние месяцы она составляет в среднем 18% в годовом исчислении.

Сокращение рабочих мест

По расчетам авторов исследования, на сентябрь 2022 года 13% официально зарегистрированных наемных работников потеряли работу. Тенденция до сих пор указывает на дальнейшее увольнение рабочей силы. Напомним, заместитель Министра Экономики Татьяна Бережная сообщила, что по меньшей мере 5 миллионов украинцев потеряли работу с начала полномасштабной войны.