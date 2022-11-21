Загалом за 10 місяців року зростання середньої зарплатні склало 5%. Про це говориться у спільному дослідженні Sense Bank та групи дослідників з Лондонської школи економіки.

Цікаво Стільки, скільки буде потрібно: США не припинятимуть фінансову допомогу Україні

У дослідженні використано агреговані дані зарплатних платежів у 2021-2022 роках, здійснених через Sense Bank.

З лютого середня зарплата зменшувалася

Після повномасштабного вторгнення у лютому показник середньої зарплати в Україні почав зменшуватися. Тільки влітку середня номінальна зарплата в Україні стабілізувалася на рівні показників 2021 року, а у жовтні 2022 року продемонструвала зростання на 3% до відповідного місяця попереднього року.

З початком війни офіційні статистичні публікації про рівень зарплат в Україні призупинилися. Останні дані за січень показують, що середня місячна зарплата по країні складала 14577 гривень.

Автори дослідження визначили високу волатильність зарплат під час перших місяців війни. Це було зумовлено перервами виплат, які виникли внаслідок кризи.

Державний та приватний сектор

Зазначається, що є суттєва різниця виплат у приватному та державному секторах економіки на користь останнього. Так, у приватному секторі у перші місяці осені середні зарплати були ще на 6% нижчими за торішні, тимчасом у державному секторі зростання перевищувало 20% у річному вимірі.

Інфляція

У той час як номінальна зарплата поступово зростає, реальна скорочується через інфляцію. Її зменшення за десять місяців 2022 року оцінено в 11%. Втім, відновлення номінальних зарплат сприяло певній стабілізації динаміки реальних. В останні місяці вона становить в середньому 18% у річному вимірі.

Скорочення робочих місць

За розрахунками авторів дослідження, станом на вересень 2022 року 13% офіційно зареєстрованих найманих працівників втратили роботу. Тенденція досі вказує на подальше звільнення робочої сили. Нагадаємо, заступниця Міністра Економіки Тетяна Бережна повідомила, що щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу з початку повномасштабної війни.