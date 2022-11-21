Загалом за 10 місяців року зростання середньої зарплатні склало 5%. Про це говориться у спільному дослідженні Sense Bank та групи дослідників з Лондонської школи економіки.
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У дослідженні використано агреговані дані зарплатних платежів у 2021-2022 роках, здійснених через Sense Bank.
З лютого середня зарплата зменшувалася
Після повномасштабного вторгнення у лютому показник середньої зарплати в Україні почав зменшуватися. Тільки влітку середня номінальна зарплата в Україні стабілізувалася на рівні показників 2021 року, а у жовтні 2022 року продемонструвала зростання на 3% до відповідного місяця попереднього року.
Автори дослідження визначили високу волатильність зарплат під час перших місяців війни. Це було зумовлено перервами виплат, які виникли внаслідок кризи.
Державний та приватний сектор
Зазначається, що є суттєва різниця виплат у приватному та державному секторах економіки на користь останнього. Так, у приватному секторі у перші місяці осені середні зарплати були ще на 6% нижчими за торішні, тимчасом у державному секторі зростання перевищувало 20% у річному вимірі.
Інфляція
У той час як номінальна зарплата поступово зростає, реальна скорочується через інфляцію. Її зменшення за десять місяців 2022 року оцінено в 11%. Втім, відновлення номінальних зарплат сприяло певній стабілізації динаміки реальних. В останні місяці вона становить в середньому 18% у річному вимірі.
Скорочення робочих місць
За розрахунками авторів дослідження, станом на вересень 2022 року 13% офіційно зареєстрованих найманих працівників втратили роботу. Тенденція досі вказує на подальше звільнення робочої сили. Нагадаємо, заступниця Міністра Економіки Тетяна Бережна повідомила, що щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу з початку повномасштабної війни.