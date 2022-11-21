Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму.

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Зростання рівня безробіття

Бережна зазначила, що бойові дії наразі тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Через масштабні руйнування мільйони втратили роботу.

Війна руйнує ринок праці України. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників,

– сказала заступниця Міністра економіки.

Окрім того, через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Бережна додала, що у сусідній Польщі знаходиться 1,5 мільйона українців. Повернення цих громадян додому є одним із головних завдань уряду.

Ми розуміємо, що на шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. І сподіваємось, що міжнародні партнери підтримають нас в цьому, зокрема, й наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту. Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну,

– наголосила Тетяна Бережна.

За її словами, необхідним є створення нових робочих місць. На це спрямовано низку урядових програм, зокрема, доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантова підтримку розвитку підприємництва єРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт в рамках проєкту “Армія відновлення” та програми допомоги з часткового безробіття.

Нагадаємо, за словами Міністра Економіки Юлії Свириденко, до кінця року рівень безробіття в Україні може досягти 30%.

Що таке "Армія відновлення"