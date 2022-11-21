Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная во время польско-украинского экономического форума.

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Рост уровня безработицы

Бережная отметила, что боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. Из-за масштабных разрушений миллионы потеряли работу.

Война рушит рынок труда Украины. По меньшей мере, 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих,

– сказала заместитель Министра экономики.

Кроме того, из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Бережная добавила, что в соседней Польше находится 1,5 миллиона украинцев. Возвращение этих граждан домой является одной из главных задач правительства.

Мы понимаем, что на пути восстановления Украины, возвращения наших людей, перед нами стоят большие вызовы и задачи. И надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом, в частности, и наш добрый друг Польша, в которой почти 1,5 млн. украинцев сейчас находятся по программе временно защиты. Мы стремимся вернуть домой всех наших граждан, вынужденных уехать из-за войны,

– подчеркнула Татьяна Бережная.

По ее словам, необходимо создание новых рабочих мест. На это направлен ряд правительственных программ, в частности, доступное кредитование для бизнеса, релокация предприятий с опасных территорий в относительно безопасные, грантовая поддержка развития предпринимательства - работа, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления" и программы помощи по частичной безработице.

Напомним, по словам Министра экономики Юлии Свириденко, до конца года уровень безработицы в Украине может достигнуть 30%.

Что такое "Армия восстановления"