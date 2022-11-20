Английское издание The Times проанализировало, откуда Великобритания импортирует нефть. В ходе расследования стало известно, что когда в мае российская армия атаковала "Азовсталь", танкер Mariner III вышел из российского порта Туапсе на Юге и через Грецию передал Лондону более 200 тысяч баррелей нефти.

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Сколько денег стоила российская нефть и топливо Великобритании

Случай с танкером Mariner III не является единственным. Нефть тогда прибыла в порт Иммингема в начале июня, однако по документам ни в июне, ни в июле Лондон не импортировал ничего из России.

По меньшей мере, 39 грузов российского топлива стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов прибыли в британские порты после начала вторжения России в Украину, но были классифицированы как импорт из других стран,

– пишут в The Times.

Также в издании отмечают, что из 200 миллионов фунтов стерлингов почти 80 за топливо приходилось на июнь и июль. А если говорить о нефти, то согласно статистике торговли Великобритании, с марта в десять британских портов поступило российской нефти на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов.

Лондон хочет прекратить импорт российской нефти

В начале марта тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о плане постепенного прекращения импорта российской нефти. На следующий день после этого заявления чиновник Кваси Квартенг сказал, что Великобритания "должна прекратить свою зависимость от всех российских углеводородов".

Наши торговые, финансовые и личные санкции оказывают влияние на российскую экономику. Британское правительство направило четкое сообщение режиму Путина и тем, кто поддерживает его в войне против Украины,

– сказал Квартенг.

Обратите внимание! Импорт российской нефти в Великобританию законен до 5 декабря, после он будет запрещен.

Напомним, недавно 24 канал писал о том, как сотрудничество Венгрии с Россией вредит Украине и при чем в этой ситуации нефтепровод "Дружба" .