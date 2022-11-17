15 ноября Россия совершила самую массовую с 24 февраля 2022 года ракетную атаку на Украину. Конечными пунктами назначения 96 крылатых ракет и десятков дронов россиян были не военные цели, а объекты гражданской инфраструктуры с целью создания гуманитарной катастрофы и геноцида украинцев. 24 канал проанализировал политику Венгрии и последние откровенно враждебные шаги.

Актуально Прокачка нефти через "Дружбу" приостановлена: этот нефтепровод идет из России в ЕС через Украину

"Дружеский огонь"

Хотя большинство вражеских ракет были сбиты украинскими ПВО, части из них удалось поразить цели.

Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения,

– заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В результате попадания российских ракет получила повреждение трансформаторная подстанция, обеспечиваюшая работу нефтепровода "Дружба", по которому идут поставки российской сырой нефти в Венгрию. В результате российской атаки в сети упало напряжение и "Дружба" была остановлена.

Это спровоцировало настоящую панику в Будапеште. там даже созвали совет обороны и всем видом показали, что обеспокоены. Очень волновались за Польшу. Правда, виновника так никто и не осудил.

Уже 16 ноября нефтепровод снова заработал, однако новая российская ракетная атака легко может этот шаткий баланс разрушить. Таким образом, Россия своими обстрелами Украины наносит удар и по собственному союзнику. Венгрии.

Что известно о нефтепроводе "Дружба" Это самый большой в мире нефтепровод, его название намекает на так называемую советскую "дружбу народов", то есть подчинение Москве, так называемому "старшему брату". Построенный в 60-х годах прошлого века, в настоящее время он обеспечивает поставки нефти белорусским НПЗ и ее транзиту в Европу. Эта нефть пока не подпадает под санкции ЕС.

Нефтепровод идет от Татарстана до Самарской области России, проходит через Брянск и далее разделяется на две большие ветви:

северную (Беларусь, Польша, Германия, а также Литва и Латвия),

южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).



Карта нефтепровода "Дружба" / карта Bloomberg, AW Consulting

Обратите внимание! Украинской частью нефтепровода занимается компания "Укртранснафта". Украинский оператор трубопроводов прокачивает нефть по долгосрочному договору с ПАО "Транснефть" о предоставлении услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. Прокачку уже останавливали в августе 2022 года, поскольку "Транснефть" из-за санкций в отношении "Газпромобанка" не могла рассчитываться в евро.

Венгрия зависит от российской нефти

Венгрия получает российскую нефть через Украину. У страны нет выхода к морю, а потому энергетика Венгрии критически зависима от транзита. Несмотря на это, Венгрия де-факто ничего не делает, чтобы избавиться от этой зависимости от России. Даже многомиллиардный проект строительства новых реакторов на АЭС "Пакш" финансируется россиянами. И это не случайно.



Зависимость Европы от сырой нефти из России / инфографика Eurostat

Венгрию и Россию связывает многолетняя "дружба". Страна, хоть и является членом ЕС и НАТО, уже много лет является союзником России. Это связано с персоной многолетнего премьера страны – Виктора Орбана. Упорный популист, он начинал свою политическую карьеру с антисоветской риторики и был сторонником либерализма, но впоследствии радикально изменил взгляды и уже в 21 веке стал большим другом Путина.

Важно Почему Венгрия блокирует санкции ЕС против России

Орбан находится у власти непрерывно уже более 12 лет (впервые был избран премьером еще в 1998 году и вынужден был уйти в отставку в 2002-м после проигрыша на выборах). За это время он фактически узурпировал власть в стране и монополизировал СМИ. Именно админресурс, коррупция и пропаганда и есть столбы его правления. Четвертым столбом является дружба с Россией. Последняя обеспечила небогатой Венгрии "стабильность" – дешевые энергоносители и миллиардные кредиты

Не стоит забывать! Российские деньги Орбан отрабатывал в качестве "троянского коня" в ЕС. Также венгерские власти осуществляли жесткие информатаки на Украину. Орбан фактически благословил российскую агрессию в 2014 году и сделал немало неоднозначных заявлений по оккупированному россиянами Крыму, всячески пытался блокировать санкции против России и всячески поощрял сепаратизм в Закарпатье. Венгрия всеми силами пыталась заблокировать европейскую интеграцию Украины и заблокировать для Киева путь в НАТО.

Даже после вторжения 2022 года Орбан возражал против санкций против России и называл их "исторической ошибкой", а затем обижался на президента Зеленского, который его за это публично раскритиковал.

Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была заранее предупреждена Путиным о том, что будут атаки на нашу страну. Вы видели эту позицию. Она почему-то считала, что сможет забрать свою часть территории. Этого никогда не будет. Ну, увидим, какие последствия после этой войны будут для этой страны,

– заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 2 мая 2022 года.

Сама Венгрия своих хищных намерений даже не скрывает, а венгерский депутат Ласло Тороцкой позволяет себе такие планы распространять.

Скандальный твит венгерского парламентария является намеком на аннексию украинских территорий / скриншот

Венгрия в 2022 году неоднократно отказывала в помощи Украине. это касается как предоставления оружия, так и его транзита. Будапешт отказался готовить украинских военных на своей территории (так называемые тренировочные миссии), более того, всячески блокировал предоставление Украине финансовой помощи (8 ноября Венгрия на встрече министров финансов стран ЕС в Брюсселе объявила, что не поддержит выделение пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро). Также Будапешт неоднократно призывал Киев искать мир с Москвой, конечно, на условиях Путина.

Героически воюющие украинцы способны противостоять России главным образом потому, что имеют огромную поддержку со стороны Европы. Однако Европа сейчас поддерживает Украину таким образом, что наш континент вовлекается в спираль эскалации. С каждым днем растет опасность того, что война перекинется на страны ЕС. "Началось с санкций, продолжилось поставками оружия, а сейчас мы уже тренируем украинских солдат. Это очень опасная спираль. Маленькими шагами мы все ближе и ближе подходим к непосредственному участию в войне. Если мы не остановим этот процесс, то сами окажемся в войне, чего мы пока не хотим,

– заявил Виктор Орбан в октябрьском интервью Budapester Zeitung.

В ответ на скандальные заявления Орбана в украинском МИД заявили, что война может довольно быстро прийти в ЕС и Венгрию, а российские танки снова "будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву ". Ракетные атаки россиян 15 ноября, в результате которых была остановлена "Дружба", эти слова пресс-секретаря МИД Олега Николенко лишь подтвердили.

Важно! Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 17 ноября сообщил, что Будапешт планирует "нормализовать ситуацию" на Ближнем Востоке и поэтому планирует экономическое сотрудничество с подсанкционным Ираном, поставляющим дроны России, которые убивают украинцев и уничтожают инфраструктуру.



Сийярто сообщил о визите министра экономики Ирана в Будапешт для заседания совместного экономического комитета и заявил о необходимости вернуть Иран в систему международного сотрудничества.

Троянский конь

Венгерские власти сделали все возможное, чтобы заблокировать введение санкций против России. И тут, похоже, перешли границу.

Откровенная пророссийская политика правительства Орбана разозлила ЕС. Там поняли, что Венгрия является троянским конем россиян и не раз Брюссель обвинял Будапешт в коррупции, нарушении принципов демократии и права. Сейчас все больше раздаются голоса за то, чтобы исключить страну из членов организации и лишить Будапешт миллиардных дотаций и кредитов. То есть сделать все так, как говорит главный евроскептик – сам Виктор Орбан.

В Европейском Союзе переговоры часто бывают тяжелыми, и на это может пойти больше стран. Но Венгрия прошла долгий путь, на мой взгляд, до края какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, возвращаться ли от того края или рискнуть скачком, о последствиях которого я не хочу спекулировать,

– министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек. Сейчас Чехия председательствует в ЕС.

Это не пустые слова. 15 сентября 2022 года, когда Европарламент признал, что Венгрию больше нельзя рассматривать как демократию.

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Если исключение из ЕС является крайней мерой, то прекращение финансовой помощи вполне реально. Также реально лишение Венгрии права голоса и права вето (в частности, это предусматривает статья 7 Договора о Европейском Союзе ).

Венгрия остается единственной страной ЕС, до сих пор не ратифицировавшей вступление в НАТО Финляндии и Швеции. При этом я бы хотела четко подчеркнуть, как мы это неоднократно отмечали сразу после саммита НАТО в Мадриде, что здесь нет серой зоны. Венгрия также препятствует определенным аспектам поддержки Украины в условиях российской агрессии,

– возмутилась глава МИД Германии Анналена Бербок.

В настоящее время ЕС блокирует выделение 5,8 миллиарда евро для Венгрии из фонда восстановления после коронавируса, а парламент Германии призывает канцлера Олафа Шольца блокировать выделение 7,5 миллиарда евро от ЕС по программе верховенства права. Действительно, зачем давать деньги на то, чего нет.

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Европарламент в ближайшее время планирует принять решение о признании российского режима террористическим. Это окончательно сделает Россию персоной нон грата в ЕС, а соответственно – лишит Москву козыря и сделает поддержку Путина Венгрией крайне проблематичной.

Прививка от популизма

Долгие годы Венгрия тянула деньги из ЕС и имела огромную выгоду от работы в качестве лоббиста интересов России в Европе. На этом и держалась "орбановская стабильность". Сейчас времена изменились – Россия ослабевает, а в Брюсселе наконец-то прозрели и делают работу над ошибками. С каждым днем Орбану все труднее играть на стороне Путина, а Венгрию ждет действительно тяжелая зима, после которой будет не менее тяжелая весна и лето.

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Европа раскусила Орбана и послала мощный сигнал венгерскому обществу о том, что премьер Орбан завел страну куда-то не туда. Это понимают уже и сами венгры.

Протесты против Орбана в Будапеште / фото – twitter.com/viktoriaserdult:

23 октября в 66-ю годовщину Венгерской революции, раздавленной Россией, на улицы Будапешта вышли десятки тысяч человек. Поводом для протестов стало недовольство экономической политикой правительства и неспособность популистских властей бороться с инфляцией.

Орбан, конечно, имеет страховку. Не так давно, в апреле 2022 года, он и его партия "Фидес" снова победили на выборах, но это также означает, что и вся ответственность за экономический кризис именно на нем. Когда играешь в покер и блефуешь, будь готов, что тебя раскроют. И тогда придется платить.

Как закончит Орбан – смотрите видео: