15 листопада Росія здійснила наймасовішу з 24 лютого 2022 року ракетну атаку на Україну. Кінцевими пунктами призначення 96 крилатих ракет і десятків дронів росіян були не військові цілі, а об'єкти цивільної інфраструктури, метою – створення гуманітарної катастрофи та геноцид українців. 24 канал проаналізував політику Угорщини та останні відверто ворожі кроки.

Актуально Прокачку нафти через "Дружбу" призупинено: цей нафтогін йде з Росії до ЄС через Україну

"Дружній вогонь"

Хоча більшість ворожих ракет були збиті українськими ППО, частині з них вдалося вразити цілі.

Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів. Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Запроваджені аварійні відключення,

– заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Внаслідок влучання російських ракет зазнала пошкодження трансформаторна підстанція, що забезпечувала роботу нафтопроводу "Дружба", що забезпечує постачання російської сирої нафти до Угорщини. Внаслідок російської атаки в мережі впала напруга і "Дружбу" було зупинено.

Це спровокувало справжню паніку в Будапешті – там навіть скликали Раду оборони та усім видом показали, що занепокоєні. Дуже хвилювалися за Польщу. Щоправда, винуватця так ніхто і не засудив.

Вже 16 листопада нафтогін знову запрацював, проте, нова російська ракетна атака легко може цей хиткий баланс зруйнувати. Таким чином, Росія своїми обстрілами України завдає удар і по власному союзнику – Угорщині.

Що відомо про нафтопровід "Дружба" Це найбільший у світі нафтопровід, його назва натякає на так звану радянську "дружбу народів", тобто підлеглість Москві, так званому "старшому брату". Збудований у 60-х роках минулого століття, нині він забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи. Ця нафта наразі не підпадає під санкції ЄС.

Нафтогін йде від Татарстану до Самарської області Росії, проходить через Брянськ і далі розділяється на дві великі гілки:

північну (Білорусь, Польща, Німеччина, а також Литва і Латвія),

південну (Україна, Чехія, Словаччина й Угорщина).



Карта нафтопроводу "Дружба" / карта Bloomberg, AW Consulting

Зверніть увагу! Українською частиною нафтопроводу опікується компанія "Укртранснафта". Український оператор трубопроводів прокачує нафту по на підставі довгострокового договору з ПАТ "Транснефть" про надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% передоплати. Прокачку вже зупиняли у серпні 2022 року, оскільки "Транснефть" через санкції щодо "Газпромобанку" не могла розраховуватись у євро.

Угорщина залежна від російської нафти

Угорщина отримує російську нафту через Україну. Країна не має виходу до моря, а тому енергетика Угорщини критично залежна від транзиту. Попри це, Угорщина, де-факто, нічого не робить, аби позбутися цієї залежності від Росії. Навіть багатомільярдний проєкт будівництва нових реакторів на АЕС "Пакш" фінансується росіянами. І це не випадково.



Залежність Європи від сирої нафти з Росії / інфографіка Eurostat

Угорщину та Росію пов'язує багаторічна "дружба". Країна, хоч і членом ЄС і НАТО, вже багато років є союзником Росії. Це пов'язано з персоною багаторічного прем'єра країни –Віктора Орбана. Затятий популіст, він починав свою політичну кар'єру з антирадянської риторики та був прихильником лібералізму, але згодом радикально змінив погляди та вже у 21 столітті став великим другом Путіна.

Важливо Чому Угорщина блокує санкції ЄС проти Росії

Орбан перебуває при владі безперервно вже понад 12 років (вперше був обраний прем'єром ще в 1998 і змушений був піти у відставку 2002-го після програшу на виборах). За цей час він фактично узурпував владу в країні і монополізував ЗМІ. Саме адмінресурс, корупція та пропаганда є стовпами його правління. Четвертим стовпом є дружба з Росією. Остання забезпечила не багатій Угорщині "стабільність" – дешеві енергоносії та мільярдні кредити.

Не варто забувати! Російські гроші Орбан відпрацьовував у якості "троянського коня" в ЄС. Також угорська влада здійснювала жорсткі інформатаки на Україну. Орбан фактично благословив російську агресію у 2014 році і зробив чимало неоднозначних заяв щодо окупованого росіянами Криму, всіляко намагався блокувати санкції проти Росії та всіляко заохочував сепаратизм на Закарпатті. Угорщина всім силами намагалася заблокувати європейську інтеграцію України та заблокувати для Києва шлях до НАТО.

Навіть після вторгнення 2022 року Орбан заперечував санкції проти Росії та називав їх "історичною помилкою", а потім ображався на президента Зеленського, який його за це публічно розкритикував.

Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Росією. Ба більше, вона була заздалегідь попереджена Путіним про те, що будуть атаки на нашу країну. Ви бачили цю позицію. Вона чомусь вважала, що зможе забрати свою частину території. Цього не буде ніколи. Ну побачимо, які наслідки після цієї війни будуть для цієї країни,

– заявив секретар РНБО Олексій Данілов 2 травня 2022 року.

Сама Угорщина своїх хижих намірів навіть і не приховує, а угорський депутат Ласло Тороцкоі дозволяє собі такі плани поширювати.

Скандальний твіт угорського парламентаря є натяком на анексію українських територій / скриншот

Угорщина в 2022 році неодноразово відмовляла у допомозі Україні – це стосується як надання зброї, так і її транзиту. Будапешт відмовився готувати українських військових на своїй території (так звані тренувальні місії), ба більше, всіляко блокував надання Україні фінансової допомоги (8 листопада Угорщина на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Брюсселі оголосила, що не підтримає виділення пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро). Також Будапешт неодноразово закликав Київ шукати миру з Москвою, звісно, на умовах Путіна.

Українці, які героїчно воюють, здатні протистояти Росії головним чином тому, що мають величезну підтримку з боку Європи. Однак Європа зараз підтримує Україну таким чином, що наш континент втягується у спіраль ескалації. З кожним днем зростає небезпека, що війна перекинеться на країни ЄС. "Почалося з санкцій, продовжилося поставками зброї, а зараз ми вже тренуємо українських солдатів. Це надзвичайно небезпечна спіраль. Маленькими кроками ми все ближче і ближче підходимо до безпосередньої участі у війні. Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки не хочемо,

– заявив Віктор Орбан у жовтневому інтерв'ю Budapester Zeitung.

У відповідь на скандальні заяви Орбана в українському МЗС заявили, що війна може доволі швидко прийти до ЄС та Угорщини, а російські танки знову "будуть у Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе додзвонитися до Москви". Ракетні атаки росіян 15 листопада, внаслідок яких було зупинено "Дружбу", ці слова речника МЗС Олега Ніколенка лише підтвердили.

Важливо! Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 17 листопада повідомив, що Будапешт планує "нормалізувати ситуацію" на Близькому Сході й тому планує економічне співробітництво з підсанкційним Іраном, який постачає дрони Росії, які вбивають українців і знищують інфраструктуру. Сійярто повідомив про візит міністра економіки Ірану в Будапешт для засідання спільного економічного комітету і заявив про потребу повернути Іран у систему міжнародного співробітництва.

Троянський кінь

Угорська влада зробила все можливе, аби заблокувати впровадження санкцій проти Росії. І тут, схоже, перейшла межу.

Відверта проросійська політика уряди Орбана роздратувала ЄС. Там зрозуміли, що Угорщина є троянським конем росіян і не раз Брюссель звинувачув Будапешт у корупції, порушенні принципів демократії та права. Зараз все більше лунають голоси за те, щоб виключити цю країну з членів організації та позбавити Будапешт мільярдних дотацій та кредитів. Тобто, зробити все так, як каже головний євроскептик – сам Віктор Орбан.

У Європейському Союзі переговори часто бувають тяжкими, і на це може піти більше країн. Але Угорщина пройшла довгий шлях, на мій погляд, до краю якоїсь прірви, і тепер їй належить вирішити, чи повертатися від того краю, чи ризикнути стрибком, про наслідки якого я не хочу спекулювати,

— міністр з європейських справ Чехії Мікулаш Бек. Наразі Чехія головує у ЄС.

Це не пусті слова. 15 вересня 2022 року, коли Європарламент визнав, що Угорщину більше не можна розглядати, як демократію.

Цікаво Орбана витягали з заду Путіна: у Варшаві протестували під посольством Угорщини

Якщо виключення з ЄС є крайнім заходом, то припинення фінансової допомоги є цілком реальним. Також реальним є позбавлення Угорщини права голосу та права вето (зокрема, це передбачає стаття 7 Договору про Європейський Союз).

Угорщина залишається єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала вступ в НАТО Фінляндії та Швеції. При цьому я б хотіла чітко підкреслити, як ми це неодноразово наголошували відразу після саміту НАТО в Мадриді, що тут нема сірої зони. Угорщина також перешкоджає певним аспектам підтримки України в умовах російської агресії,

– обурилась очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Нині ЄС блокує виділення 5,8 мільярда євро для Угорщини з фонду відновлення після коронавірусу, а парламент Німеччини закликає канцлера Олафа Шольца блокувати виділення 7,5 мільярда євро від ЄС за програмою верховенства права. Дійсно, для чого давати гроші на те, чого нема.

По темі Чи може Угорщина самостійно або ж примусово вийти з ЄС

Європарламент найближчим часом планує ухвалити рішення про визнання російського режиму терористичним. Це остаточно зробить Росію персоною нон грата у ЄС, а відповідно – позбавить Москву козиря й зробить підтримку Путіна Угорщиною вкрай проблематичною.

Щеплення від популізму

Довгі роки Угорщина тягнула гроші з ЄС та мала величезний зиск від роботи в якості лобіста інтересів Росії в Європі. Власне, на цьому й трималася "орбанівська стабільність". Нині часи змінилися – Росія слабшає, а в Брюсселі нарешті прозріли та роблять роботу над помилками. З кожним днем Орбану все важче грати на боці Путіна, а на Угорщину чекає дійсно важка зима, після якої буде не менш важкі весна та літо.

Читайте також Як і для чого мілітаризується Угорщина

Європа розкусила Орбана та послала потужний сигнал угорському суспільству, що прем'єр Орбан завів країну кудись не туди. Це розуміють вже і самі угорці.

Протести проти Орбана у Будапешті / фото – twitter.com/viktoriaserdult:

23 жовтня у 66-ту річницю Угорської революції, яка була розчавлена Росією, на вулиці Будапешта вийшли десятки тисяч людей. Приводом для протестів стало невдоволення економічною політикою уряду та неспроможність влади популістів боротися з інфляцією.

Орбан, звісно, має страховку – зовсім нещодавно, у квітні 2022 року, він та його партія "Фідес" знову перемогли на виборах, але це також означає, що й уся відповідальність за економічну кризу саме на ньому. Коли граєш у покер і блефуєш, будь готовий, що тебе розкриють. І тоді доведеться платити.

Як закінчить Орбан – дивіться відео: