Трубопровід "Дружба" постачає російську нафту у країни Євросоюзу. Відбувається це через територію України.

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Станом на вечір 15 листопада російська нафта не надходить в Угорщину. Через це угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан скликав засідання Ради безпеки.

За даними ЗМІ, міністр оборони Угорщини провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

До речі, у Росії вже заявив, що постачання нафти буцімто перекрила Україна. Це, мовляв, сталося через падіння напруги. Цікаво, що про причини "падіння напруги" там ні словом не обмовилися. Росіяни нічого не сказали про те, що сьогодні атакували своїми ракетами 15 об'єктів енергетичної інфраструктури, а майже вся Україна опинилася без світла.