15 листопада у багатьох регіонах України прогриміли вибухи. Це сталося під час масової повітряної тривоги по всій Україні.

До теми У центрі Києва російська ракета влучила у 2 житлові будинки

Ворог завдав декілька ракетних ударів по Києву

Зокрема, перші вибули пролунали у Києві та Чернігівські області. Інформація про це з'явилася близько 15:06.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба близько 15:00 попереджав про загрозу ракетного обстрілу. О 15:32 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили вибухи в столиці.

Повідомили, що в столиці зафіксували 2 вибухи. За попередньою інформацією, було збито 4 ракети.

З інформацією мера Києва Віталі Кличка, в Печерському районі зафіксували влучання у два житлові будинки. Кличко також заявив про збиття декількох ракет.

Ситуація на Сумщині та Чернігівщині

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що у регіоні працюють сили ППО.

У Сумщині також зафіксували вибух. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що нашим силам ППО вдалося знищити російську ракету у Роменському районі. За його інформацією, через ворожі атаки ворога в Сумах та області введені аварійні вимкнення електроенергії.

У Львові та області прогриміли вибухи

Під час загальноукраїнської повітряної тривоги вибухи прогриміли і у Львові. Перші деталі вибухів повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, частина міста залишилася без електроенергії. У місті також перебої в роботі мобільних операторів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький сказав, що спрацювала система ППО.