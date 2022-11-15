15 ноября во многих регионах Украины прогремели взрывы. Это произошло во время массовой воздушной тревоги по всей Украине.

К теме В центре Киева российская ракета попала в 2 жилых дома

Враг нанес несколько ракетных ударов по Киеву

В частности, первые взрывы прозвучали в Киеве и Черниговской области. Информация об этом появилась около 15.06.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба около 15:00 предупреждал об угрозе ракетных обстрелов. В 15.32 в Киевской городской военной администрации подтвердили взрывы в столице.

Сообщили, что в столице зафиксировали 2 взрыва. По предварительной информации, были сбиты 4 ракеты.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Печерском районе зафиксировали попадание в два жилых дома. Кличко также заявил о сбитии нескольких ракет.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о том, что в регионе работают силы ПВО.

В Сумской области также зафиксировали взрыв. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что нашим силам ПВО удалось уничтожить российскую ракету в Роменском районе. По его информации, из-за вражеских атак врага в Сумах и области введены аварийные отключения электроэнергии.

Во Львове и области прогремели взрывы

Во время общеукраинской воздушной тревоги взрывы прогремели и во Львове. Первые детали взрывов сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, часть города осталась без электроэнергии. В городе также перебои в работе мобильных операторов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сказал, что сработала система ПВО.