Первые детали взрывов сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, часть города осталась без электроэнергии.

Важно В центре Киева российская ракета попала в 2 жилых дома

Местные жители могли услышать ориентировочно 3-5 взрывов. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сказал, что сработала система ПВО.

Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов,

– добавил Козицкий.

Украина под массированным ракетным ударом россиян

Российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивания. 15 ноября они снова нанесли массированный удар по Украине. Во всех областях объявили воздушную тревогу, а взрывы услышали в Киеве и области, а также:

Винницкой области,

Николаевской области,

Сумской области,

Ровенской области,

Житомирской области,

Харьковской области,

Днепропетровской области,

Хмельницкой области,

Волынской области.

Добавим, что 15 ноября враг попал по жилым домам в Киеве. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. В других регионах враг бил по энергетической инфраструктуре.

Почему Россия вновь прибегла к ракетному террору

Вероятно, это стало ответом на мощную речь Владимира Зеленского на саммите G20. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Россия ответила на это ракетным террором.

"Кто серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", — подчеркнул он.

Между тем, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские оккупанты запустили третью волну ракет. Опасность ударов – высока.

Что известно о ракетном ударе в центре Киева: смотрите видео