Перші деталі вибухів повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, частина міста залишилася без електроенергії.

Важливо У центрі Києва російська ракета влучила у 2 житлові будинки

Місцеві мешканці могли почути орієнтовно 3 – 5 вибухів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький сказав, що спрацювала система ППО.

Ворог вразив об'єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів,

– додав Козицький.

Згодом, приблизно о 16:40 повідомили про повторну роботу ППО на Львівщині.

Україна під масованим ракетним ударом росіян

Російські окупанти продовжують тактику терору та залякування. 15 листопада вони знову завдали масованого удару по Україні. В усіх областях оголосили повітряну тривогу, а вибухи почули у Києві та області, а також на:

Вінниччині,

Прикарпатті,

Полтавщині,

Миколаївщині,

Сумщині,

Рівненщині,

Житомирщині,

Харківщині,

Дніпропетровщині,

Хмельниччині,

Волині.

Додамо, що 15 листопада ворог поцілив по житлових будинках у Києві. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. В інших регіонах ворог бив по енергетичній інфраструктурі.

Чому Росія знов вдалася до ракетного терору

Ймовірно це стало відповіддю на потужну промову Володимира Зеленського на саміті G20. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Росія відповіла на це ракетним терором.

"Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють", – підкреслив він.

Тим часом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські окупанти запустили третю хвилю ракет. Небезпека ударів – висока.

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