Про це розповіла журналістка 24 каналу Софія Трощук, яка безпосередньо побувала у Брюсселі. За її словами, напередодні відбулося засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, де в онлайн-режиму виступив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу У Євросоюзі відреагували на звільнення Херсона від російських окупантів

Він наголосив, що зараз Росія хоче взяти паузу, аби підготувати жорсткіший напад, а також виокремив 10 кроків, необхідних для того, аби Україна та Євросоюз вистояли цю важку воєнну зиму. Зокрема мова йде про санкції, оборонну та фінансову підтримку України, а також інші кроки, які є важливими для того, Україна в партнерстві з ЄС перемогла, а Росія – зазнала поразки.