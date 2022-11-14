Про це з Брюсселю повідомляє журналістка 24 каналу Софія Трощук.

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ЄС уже надав Україні понад 8 млрд євро військової допомоги

За словами Жозепа Борреля, щонайменше 8 мільярдів євро у вигляді військового обладнання вже було надано Україні Європейським Союзом і державами-членами.

Це близько 45% від зусиль, наданих Сполученими Штатами,

– наголосив він.

Дипломат ЄС закликав не плутати суму в 3,1 мільярда євро, яка була надана Україні через Європейський фонд миру, і допомогу держав-членів, яка рахується окремо.



Виступ Жозепа Борреля / Фото EU

Він зазначив, що у вівторок, 15 листопада, міністри обговорять військову підтримку України з боку ЄС через запланований запуск Місії військової допомоги ЄС (EUMAM) на підтримку України, яка була створена в жовтні 2022 року та забезпечуватиме індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України.



Рада міністрів закордонних справ / Фото EU

"Ми стурбовані ситуацією в Західних Балканах"

Жозеп Боррель також згадав про ситуацію в Західних Балканах. за його словами, завтра, 15 листопада також обговорять це питання.

Високий представник Європейського Союзу розповів про зустріч з прем'єр-міністром Косова Альбін Курті та з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Боррель наголосив, що Приштина й Белград мають вжити заходи зі зниження поточної напруги, та дотримуватися власних зобов'язань, які були погоджені в рамках двостороннього діалогу під егідою ЄС багато років тому.

Ми, на жаль, стоїмо на межі ще однієї кризи. Треба виходити з режиму кризи та шукати вихід. Ми представили пропозицію.Її необхідно обговорити. Закликати обидві сторони виконувати свої зобов'язання, виконувати попередні домовленості, які вже були узгоджені багато років тому, і розпочати пошук структурного рішення,

– заявив він.

Зауважимо. 14 листопада в Брюсселі стартувала дводенна Рада міністрів закордонних справ. Сьогодні відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ, завтра – за участі міністрів оборони країн-членів ЄС. 15 листопада у цій зустрічі, як очікується, у режимі телеконференції візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков.

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