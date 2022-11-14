Об этом из Брюсселя сообщает журналистка 24 канала София Трощук.
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ЕС уже предоставил Украине более 8 млрд евро военной помощи
По словам Жозепа Борреля, не менее 8 миллиардов евро в виде военного оборудования уже было предоставлено Украине Европейским Союзом и государствами-членами.
Это около 45% от усилий, предоставленных Соединенными Штатами,
– подчеркнул он.
Дипломат ЕС призвал не путать сумму в 3,1 миллиарда евро, предоставленную Украине через Европейский фонд мира, и помощь государств-членов, которая считается отдельно.
Выступление Жозепа Борреля / Фото EU
Он отметил, что во вторник, 15 ноября, министры обсудят военную поддержку Украины со стороны ЕС через запланированный запуск Миссии военной помощи ЕС (EUMAM) в поддержку Украины, созданную в октябре 2022 года и обеспечивающую индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины.
Совет министров иностранных дел / Фото EU
"Мы озабочены ситуацией в Западных Балканах"
Жозеп Боррель также упомянул ситуацию в Западных Балканах. по его словам, завтра, 15 ноября, также обсудят этот вопрос.
Высокий представитель Европейского Союза рассказал о встрече с премьер-министром Косово Альбин Курти и президентом Сербии Александаром Вучичем.
Боррель подчеркнул, что Приштина и Белград должны принять меры по снижению текущего напряжения и придерживаться собственных обязательств, согласованных в рамках двустороннего диалога под эгидой ЕС много лет назад.
Мы, к сожалению, стоим на грани еще одного кризиса. Следует выходить из режима кризиса и искать выход. Мы представили предложение. Его необходимо обсудить. Призвать обе стороны выполнять свои обязательства, выполнять предварительные договоренности, уже согласованные много лет назад, и начать поиск структурного решения,
– заявил он.
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