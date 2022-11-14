ЗРК NASAMS уже работают на фронте. Об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Это интересно Защищают Белый дом, а в перспективе – украинское небо: что известно о ЗРК NASAMS

NASAMS уже присоединились к защите украинского неба. Кроме того, в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены и зенитные установки HAWK.

По словам Игната, наши подразделения уже приобретают боевые навыки в отношении комплекса HAWK. Испания анонсировала передачу еще двух зенитных установок 10 ноября.

Ждем и другой помощи, которую нам обещали наши партнеры, для того, чтобы усиливать украинское небо,

– подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

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Украина получила первые ЗРК NASAMS: что нужно знать

Первые зенитные ракетные комплексы NASAMS уже прибыли в Украину. Это 7 ноября подтвердил министр обороны. Алексей Резников поблагодарил США, Норвегию и Испанию за предоставленное оружие. Он подчеркнул, что эти ЗРК усилят нашу армию и сделают украинское небо безопаснее.

К слову, NASAMS охраняют также Белый дом. Кроме США и Норвегии, этот ЗРК имеют на вооружении Финляндия, Литва, Нидерланды, Индонезия, Испания, Оман, Австралия, Катар, Венгрия, а теперь и наше государство.

NASAMS предназначен для уничтожения целей на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях.

Максимальная дальность поражения колеблется от 25 до 50 км, а высота – от 15 до 25. Ракета способна достигать скорости 4 900 км/час.

ЗРК обладает улучшенными радарами и мощными системами управления огнем. Кроме того, каждая из пусковых установок имеет по 6 ракет. Они могут одновременно ударить по одной или нескольким целям.

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