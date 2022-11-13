Соответствующее заявление сделал Джейк Салливан – советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности. Он отвечал на вопросы журналистов, отправляясь на саммит G20.

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Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в течение ближайших нескольких недель, примерно за такой же промежуток времени и того же объема, какого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев,

– заявил Салливан.

Он также подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать Украине помощь. В частности, уже продолжаются консультации с Конгрессом о дополнительных ресурсах на 2023 год.

В США отреагировали на освобождение Херсона

Весь цивилизованный мир радуется освобождению Херсона от российских оккупантов. Салливан заявил, что украинцы одержали выдающуюся победу. Удалось вернуть под контроль Украины единственный областной центр, который захватчики сумели захватить после 24 февраля.

Обратите внимание! Также Украину с возвращением Херсона поздравил Эммануэль Макрон. Праздничное поздравление французский лидер опубликовал на украинском языке.

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