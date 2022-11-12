Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что единственный областной центр, который россияне захватили после 24 февраля, вернулся под контроль Украины.
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Украинцы только что одержали выдающуюся победу, ведь единственная региональная столица, которую Россия захватила во время этой войны, теперь вернулась под украинский флаг,
– отметил Салливан.
Он также выступил против того, что некоторые политики пытаются давить на президента Владимира Зеленского, чтобы он согласился на переговоры с Россией. Салливан подчеркнул, что Украина является "стороной мира" в этой войне. Россия может прекратить войну просто забрав свои войска с территории Украины. В то же время, если ВСУ перестанут драться, то Украине придет конец.
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Херсон вернулся под контроль Украины: главное
- 11 ноября произошло историческое событие – украинские военные вошли в Херсон. Местные жители, встречавшие ВСУ, плакали от радости.
- Многие вышли на главную площадь города с национальным флагом. Вечером херсонцы пели песни и танцевали у костра. В городе была невероятная атмосфера радости.
- Украинская разведка призвала всех находящихся в Херсоне российских оккупантов сдаваться в плен.
- В Минобороны сообщили, что на полную зачистку города уйдут недели. Однако ВСУ знают имена всех предателей.
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