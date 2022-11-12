Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что единственный областной центр, который россияне захватили после 24 февраля, вернулся под контроль Украины.

К теме Более 3 тысяч километров на Юге – освобождены, но враги еще остаются на правом берегу

Как в США прокомментировали освобождение Херсона

Украинцы только что одержали выдающуюся победу, ведь единственная региональная столица, которую Россия захватила во время этой войны, теперь вернулась под украинский флаг,

– отметил Салливан.

Он также выступил против того, что некоторые политики пытаются давить на президента Владимира Зеленского, чтобы он согласился на переговоры с Россией. Салливан подчеркнул, что Украина является "стороной мира" в этой войне. Россия может прекратить войну просто забрав свои войска с территории Украины. В то же время, если ВСУ перестанут драться, то Украине придет конец.

Обратите внимание! Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил украинцев с освобождением Херсона сообщением на украинском языке в твиттере. Он подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Киев.

Читайте также Дождались: жители знаменитой Чернобыевки публикуют радостные фото с воинами ВСУ

Херсон вернулся под контроль Украины: главное

11 ноября произошло историческое событие – украинские военные вошли в Херсон. Местные жители, встречавшие ВСУ, плакали от радости.

Многие вышли на главную площадь города с национальным флагом. Вечером херсонцы пели песни и танцевали у костра. В городе была невероятная атмосфера радости.

Украинская разведка призвала всех находящихся в Херсоне российских оккупантов сдаваться в плен.

В Минобороны сообщили, что на полную зачистку города уйдут недели. Однако ВСУ знают имена всех предателей.

К теме – в освобожденном Херсоне звучит гимн Украины: видео