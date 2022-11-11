В сети уже начали публиковать фотографии и видео, как украинские военные подходят к Херсону. Кроме того, местные жители выходят встречать наших военных. За происходящим в городе – следит редакция 24 канала .

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15:15 Украинские военные уже находятся в центре Херсона. Наших защитников и защитниц тепло встретились место жителей, более полугода живших под оккупацией.

Как херсонцы встречают ВСУ: видео

14:47 Жителей Херсона и населенных пунктов правобережья просят меньше ходить по улицам и в ближайшие дни максимально соблюдать осторожность. Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

14:15 Люди в Херсоне массово выходят на улицы. На видео, которые публикуют в сети, слышно, как водители автомобилей громко сигналят в центре Херсона.

Люди массово выходят на улицы Херсона: видео

14:11 Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что деоккупация Херсона на финальной стадии. Сообщается, что ВСУ уничтожили большое количество россиян, которые пытались переправиться на левый берег Днепра.

13:35 Над зданием Херсонской ОГА развевался флаг Украины. Кроме того, местные утверждают, что украинские военные уже в окрестностях Херсона. Также люди вышли на улицы города встречать украинских воинов.

В Херсоне ждут ВСУ / Фото Константин Рыженко

13:32 Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко опубликовал фотографию с главой Херсонской ОВА Ярославом Янушевичем. Тимошенко намекнул, что Янушевич "готов к большему объему работы".

13:05 Глава Офиса Президента Андрей Ермак тонко намекнул на освобождение Херсона. Он написал в соцсетях "11.11.22" – то есть сегодняшнюю дату.

Как поднимали флаг Украины в Херсоне: видео

12:14 Российское минобороны отчитывается, что оккупанты полностью перебросили свои войска на левый берег Днепра. Маневры якобы завершили к 5 часам утра.

09:58 Херсонский журналист Константин Рыженко опубликовал фотографию, где виден сине-желтый флаг в центре Херсона. Флаг появился у здания Херсонской ОГА. По его словам, в Херсоне пока нет связи, света и воды.



Центр Херсона 11 ноября / Фото из телеграм-канала Константина Рыженко