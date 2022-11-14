Спецподразделения Нацполиции зачищают завод в деоккупированном Херсоне

Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях Херсона, в тот день в городе подняли сине-желтый флаг. В области и самом городе происходит зачистка территории. Одно из спецподразделений Национальной полиции Украины показало, что оставил после себя "русский мир" на херсонском заводе.

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Так, проект "Украинский Свидетель" показал, как подразделение ТОР Управления полиции Херсонской области и ТОР города Одесса зачищает завод в освобожденном от российских оккупантов Херсоне.

В оперативном порядке начались работы по "зачистке" города. Местные жители охотно сотрудничают со служащими. Именно благодаря ориентированию одного из херсонцев съемочной группе вместе с полицейскими удалось попасть на аккумуляторный завод "САДА". Когда-то это было место дислокации российского врага – там нашли медикаменты, патроны, воду и даже арбуз.

Как спецподразделение Нацполиции зачищает завод в Херсоне / Фото "Украинский Свидетель"

Нацполиция и военные продолжат проводить фильтрационные мероприятия, в частности:

разминировать город;

ловить переодетых россиян, не успевших сбежать;

возвращать город к нормальной жизни.

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Зачистка деоккупированной Херсонщины

12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по-прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом оккупанты пытаются убежать.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что на зачистку области уйдут недели. Прежде всего, наши военные должны разминировать территории и разоблачить всех коллаборантов. Их имена уже известны.

Важно! Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Его визит состоялся всего лишь на 4-й день после деоккупации города.

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