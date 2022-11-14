Зеленский приехал в Херсон всего лишь на 4-й день после его освобождения.

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Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны,

– процитировало слова президента издание Reuters.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

Херсонцы вышли на главную площадь города, чтобы встретить Зеленского. Они радостно ему махали и кричали "Слава Украине".

Что известно об освобождении Херсона