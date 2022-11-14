Зеленский приехал в Херсон всего лишь на 4-й день после его освобождения.
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Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны,
– процитировало слова президента издание Reuters.
Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.
Херсонцы вышли на главную площадь города, чтобы встретить Зеленского. Они радостно ему махали и кричали "Слава Украине".
Что известно об освобождении Херсона
- После того как Вооруженные Силы Украины уничтожили пути снабжения россиян и важные логистические сообщения, российское командование заявило об отводе своих войск из Херсона. 11 ноября в город вошли украинские воины.
- Херсонцы встречали военных Украины с цветами, национальными флагами и слезами на глазах. Люди несколько дней праздновали освобождение Херсона. На центральных площадях других украинских городов также собирались счастливые херсонцы, вынужденные покинуть родной город из-за оккупации.
- Херсонская ОВА призвала жителей области эвакуироваться в другие города Украины. Все потому, что российские захватчики могут усиленно и хаотично обстреливать правый берег Херсона с оккупированных территорий.
- Кроме того, в регионе тяжелая ситуация с электро- и водоснабжением. Во время отхода россияне уничтожили всю инфраструктуру.
- На освобожденной территории Херсонской области стали находить жертвы зверств российских оккупантов. Только за несколько дней правоохранителям удалось задокументировать более 400 военных преступлений российских солдат.