Соответствующую информацию 13 ноября сообщили в Генштабе ВСУ. Они не назвали имена журналистов или названий СМИ, однако, по данным " Детектора медиа ", говорится как об иностранных, так и об украинских изданиях.

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Что известно об инциденте

В Генштабе ВСУ объяснили, что некоторые представители СМИ:

проигнорировали запреты и оговорки;

без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью воинских частей работали в Херсоне;

это было еще до завершения стабилизационных мер .

По данным Минобороны Украины, такие действия нарушили требования приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины № 73 от 3 марта 2022 года. Согласно ему есть правила работы представителя СМИ в районе ведения боевых действий. То есть, кроме прочего, он должен:

перемещаться в районе ведения боевых действий исключительно в сроки и по маршруту, определенным и согласованным в установленном порядке с соответствующими руководителями, командирами, руководителем пресс-службы воинской части в зоне ее ответственности;

перед осуществлением перемещения в район боевых действий, по электронной почте или по телефону сообщить руководителю прессслужбы о сроке командировки, маршруте, по которому будут двигаться, цели редакционной задачи;

находясь в районе боевых действий, носить или размещать знаки или отметки представителей СМИ и транспортных средств издания на видном месте, за исключением ситуаций, когда это может привести к угрозе жизни и здоровью работников СМИ.

Следовательно, ряд представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресскарты признаны не действующими,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Кого лишили аккредитации

По данным источников издания, аккредитацию изъяли у по меньшей мере шесть журналистов съемочных групп. Среди них, по данным прессы:

CNN;

и SkyNews.

Также в освободившемся Херсоне работали съемочные группы Общественного и Hromadske, из города также было включение на канал "Рада".

В тот же день спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила о планах лишить аккредитации журналистов съемочных групп Sky News и CNN , а также итальянского издания, однако относительно последнего ждала дополнительную информацию.

Наталья Гуменюк также вспомнила, что в городе продолжаются стабилизационные мероприятия. Однако добавила, что с 14 ноября журналистам уже планировали предоставить частичный доступ.

В последующие дни тоже частичный. Все распланировано. Но все хотят попасть туда одновременно,

– сказала спикера.

Она также ответила на вопрос, считает ли правильным лишить аккредитации людей, которые всему миру рассказали об увольнении Херсона.

"Мы не лишаем аккредитации людей за то, что они об этом рассказали. Мы говорим об установленном порядке, который есть и который должен выполняться, как в любом правовом государстве. Они, получая аккредитацию, все подписывали обязательство выполнять приказ № 73", - сказала Гуменюк.

Что известно о работе журналистов во время войны

В марте Валерий Залужный подписал приказ об организации взаимодействия между ВСУ, другими составляющими сил обороны и представителями СМИ во время военного положения.

Согласно ему, есть алгоритм работы с журналистами. Кроме того, отдельным приложением есть правила работы представителя СМИ в районе боевых действий. В частности, журналист не имеет права распространять данные, составляющие государственную тайну, служебную информацию или ту, которая может информировать Россию.

Также есть запрет на показ определенных кадров, в том числе последствий обстрелов. Это необходимо, чтобы не помогать врагу скорректировать огонь. Но в апреле журналистам разрешили показывать последствия атак россиян спустя 12 часов после инцидента.

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