А мир окончательно понял с кем имеет дело. Запад открыл второе дыхание в вопросах поддержки Украины, а заложенный Владимиром Зеленским нарратив "переговоры будут только со следующим президентом России" начали перенимать и западные политики.

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В издании The Financial Times вышла статья, где авторы предположили, что Украина сможет освободить Херсон от оккупантов уже в ближайшие недели. Назначенный Россией коллаборант Владимир Сальдо призвал Москву провести эвакуацию жителей Херсона, что является явным сигналом того, что украинское контрнаступление набирает обороты.

Украина продолжает освобождать населенные пункты в Херсонской области один за другим, и по оценкам западных военных аналитиков может оттеснить фронт к реке Днепр уже на следующей неделе.

При этом отдельно Сальдо в своем обращении даже использовал фразу "Россия своих не бросает", которая уже стала мемом в украинском инфопространстве. Однако в FT предположили, что таким образом коллаборант пытается переложить всю ответственность за предстоящий провал на Москву.

Такой призыв о помощи может свидетельствовать о том, что Россия готовится к решающей битве за Херсон. При этом в статье отдельно отмечают, что военное руководство России, похоже, лишилось иллюзий о возможности контролировать всю Херсонскую область, и даже главный город региона.

Следует отметить, что так называемая эвакуация коллаборантов и их сторонников с правого берега Днепра, о которой говорит Сальдо, фактически означает полную капитуляцию в Херсоне, ведь большая часть города находится именно на правом берегу.

Очевидно, что коллаборанты поражены "успехами" российской армии и уверены, что авантюра Путина полностью провалилась, и всеми силами пытаются спасти себя и свое ближайшее окружение.

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Обратите внимание! По данным CNN, в США уже увидели прогресс в продвижении украинской армии в Херсон. По их данным, украинские военные уже могут бить стандартной артиллерией.

Бегут не только коллаборанты

Российское оппозиционное издание The Insider со ссылкой на российских правозащитников сообщает, что сотрудница ФСБ России и вагнеровец сбежали из России во Францию, где сейчас дают важные показания, которые могут стать ключевым элементом в расследовании военных преступлений Кремля.

Однако остается подозрение, что эти люди не просто так приехали во Францию, а выполняют определенную задачу Кремля, поэтому их еще проверяют французские спецслужбы.



Вагнеровцы и ФСБшники бегут в Европу / фото The Insider

Если все же окажется, что это реальные беглецы, вагнеровец может рассказать много инсайдов о создании ЧВКК Вагнера и объяснить пути финансирования наемников со стороны российского государства, от чего Кремль отмежевался длительное время.

Сотрудница ФСБ может раскрыть детали по подготовке вторжения в Украину и тех процессов, которые сейчас проходят в департаментах контрразведки и минобороны России.

В общем, подобное бегство российских спецслужб свидетельствует о том, что аппаратная битва между министерством обороны и ФСБ России начинает понемногу пожирать сотрудников этих структур, которые всеми силами пытаются спасти собственную жизнь и свободу.

Запад не готов идти на уступки Путину

Издание The Guardian ссылается на обширный опрос, свидетельствующий о том, что после почти 8 месяцев войны, граждане основных стран западного альянса не заинтересованы в каких-либо уступках Кремлю, которые по мнению некоторых аффилированных с Россией "экспертов" могли бы стать частью мирного соглашения.

Более того, проект YouGov-Cambridge, занимающийся оценкой общественного мнения, пришел к выводу, что западное общество не только не заинтересовано в "сдаче" Украины, а наоборот, стремится к расширению военной поддержки нашего государства и усилению экономического давления против России.

Почему Запад не пойдет на уступки России / Опрос YouGov, инфографика Guardian

Если Путин рассчитывает на ослабление решимости Запада, это исследование предлагает еще больше плохих новостей для оказавшейся в осаде его военной кампании. Но это не международный консенсус,

– сказал Джоэл Роджерс де Ваал, исполнительный директор YouGov.

Стоит отметить, что еще остается ряд стран, которые можно отнести к категории сомневающихся или даже в определенной степени сочувствующих России. Тем не менее, исследование проводилось в промежуток с 24 августа по 22 сентября, до дерзкой террористической России на украинские города, которая еще шире открыла глаза большой части западного общества.

Запад перешел от сохранения лица Путина, к сохранению его жизни

В издании Bloomberg задать себе вопрос, есть ли у Запада предложения по поводу того, как Владимиру Путину выйти из спирали эскалации. На прошлой неделе Джо Байден публично заявил, что не видит путей ухода для российского диктатора, а после последнего ракетного обстрела Украины того же мнения пришли и Восточные страны – Китай и Индия.

Западным экспертам становится очевидно, что Путин загнал себя в такую ситуацию, где у него только одна опция – продолжать эскалацию. При этом это не удовлетворяет абсолютное большинство мира, ведь угроза ядерной войны не исходит из повестки дня.

Bloomberg отмечает, что последний раз сталкивался с такой напряженной ситуацией во время Карибского Кризиса, однако тогда ситуацию удалось разрешить благодаря тайному соглашению между Джоном Кеннеди и Никитой Хрущевым. Однако, в отличие от них, Джо Байден и Владимир Путин пока не разговаривают.

На Западе уверены, что Владимир Путин не способен перейти к деэскалации путем вывода войск с территории Украины, ведь в таком случае он рискует потерять не только власть, но и собственную жизнь. Поэтому Запад ищет способы, при которых кремлевский диктатор мог показать россиянам победу и выжить политически.

При этом некоторые эксперты уверены, что Путин способен представить любую ситуацию, которая сложится в результате войны как победу. Тимоти Снайдер справедливо называет навязчивую идею Запада по помощи Путину "глубоко извращенной".

Путин не нуждается в нашей помощи в реальном мире, чтобы создавать успокаивающие выдумки для россиян. Он делает это уже 20 лет без нашей помощи,

– объясняет Снайдер.

Слова Тимоти Снайдера не лишены смысла, ведь Путин, благодаря мощной пропагандистской силе, всегда может резко изменить направление риторики, и у обычных россиян это не вызовет удивления. Вместо этого так называемых Z-патриотов, агрессивно критикующих российскую армию, уже начали преследовать по новому российскому закону о "дискредитации армии России".

Кстати, Bloomberg тоже придерживается мнения, что "торговать" украинским суверенитетом недопустимо, ведь это приведет к легитимизации действий Кремля и развяжет руки множества диктаторов по всему миру. Сам Путин при этом сразу после подписания "мирного соглашения" начнет планирование следующего вторжения.

Союзники усиливают ПВО Украины

"Украина хочет больше ПВО" – с таким заголовком вышла статья в The Washington Post. Масштабный ракетный обстрел Украины показал одновременно эффективность и недостаточность оружия в работе украинского ПВО. ВСУ удалось сбить более половины ракет, выпущенных Россией по украинским городам, однако этого все еще недостаточно.

Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем противовоздушной обороны, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанет работать.

– сказал Владимир Зеленский лидерам стран "Большой семерки" на этой неделе.

И Запад, получив этот сигнал, перешел к действиям. Две американские системы ПВО NASAMS должны быть доставлены в Украину через несколько недель. Еще 6 систем передадут в течение года или двух, что также подтверждает долгосрочные планы США по защите Украины от внешних угроз.

Остальные союзники, такие как Германия и Франция также присоединились к усилению украинского ПВО. Берлин передает четыре системы IRIS-T, а Париж SAMP/T, собственной разработки.

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Впрочем, в работе ПВО есть определенные сложности, отмечают в The Washington Post. Эффективность ПВО зависит от типа снарядов, испускаемых врагом. Баллистические ракеты запущенные с земли, например легко обнаружить через тепловой след и прогнозируемую траекторию полета.



Крылатые ракеты, выпущенные с кораблей или самолетов, спроектированы таким образом, чтобы лететь на низкой высоте, что позволяет им скрываться за особенностями ландшафта.

Главной целью союзников является обеспечение комплексной системы ПВО для Украины. Это, к сожалению, все еще не поможет полностью закрыть небо, но успешно справится с защитой критически важных объектов.

Определяющий момент в поддержке Украины

Последнюю неделю можно с полной уверенностью назвать переломной. Западные страны открыли второе дыхание по вопросам поддержки Украины вооружением и системами защиты. Встреча в Рамштайне, последовавшая после масштабного обстрела Россией, стала неким подведением итогов.

Мероприятие окончательно убедилось, с каким злом столкнулся мир в лице режима Владимира Путина. Украина при этом находится на передовой этой борьбе, поэтому у мировых лидеров не осталось сомнений в том, стоит ли продолжать поставлять Украине оружие.

Вопрос переговоров с Путиным почти полностью закрыт. ПАСЕ уже признала кремлевский режим террористическим, а это означает, что подобное мнение все чаще появляется в головах западных политиков и вероятно будет продолжаться на уровне ЕС и США.

Нерешенной остается ядерная угроза. Путину прямо заявляют через публичные и частные каналы, что это закончится трагически непосредственно для него самого. Да, мир все еще боится начала ядерной войны, однако не готов мириться с шантажом и запугиванием со стороны российского диктатора.