Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, заявление Сальдо – это агония.

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Херсонские коллаборанты просят их депортировать

Хлань отметил, что эвакуации из Херсона в Россию быть не может. Сальдо рассказывает только об обычной депортации предателей.

По словам депутата, оккупанты и коллаборанты понимают, что долго удержаться на Правобережье и в Херсоне им точно не удастся.

Начавшиеся еще на прошлой неделе контрнаступательные действия говорят о том, что ВСУ деоккупируют Херсонщину. И заявление Сальдо – это агония. Это эвакуация для предателей по регионам,

– объяснил Хлань.

Напомним, что Сальдо записал видеообращение к российским властям. По его словам, эвакуация нужна из-за якобы "регулярных ракетных ударов со стороны Украины".

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что коллаборант беспокоился не о безопасности людей, а прежде всего о своей собственной.

"То, что оккупанты изображают такую фейковую заботу о нашем населении, уже никого не удивляет. Конечно, это разгон паники и попытка снова обвинить ВСУ в том, что якобы они агрессивно обращаются с местным населением", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Она добавила, что обращение Сальдо связано с его страхами – на самом деле это был его призыв SOS непосредственно к самому себе.

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