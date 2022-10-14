Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами заява Сальдо – це агонія.

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Херсонські колаборанти просять їх депортувати

Хлань зауважив, що евакуації з Херсонщини в Росію бути не може. Сальдо розповідає лише про звичайну депортацію зрадників.

За словами депутата, окупанти та колаборанти розуміють, що довго втриматись на Правобережжі та в Херсоні їм вже точно не вдасться.

Контрнаступальні дії, які почалися ще минулого тижня, говорять про те, що ЗСУ деокуповають Херсонщину. І заява Сальдо – це агонія. Це евакуація для зрадників по регіонах,

– пояснив Хлань.

Нагадаємо, що Сальдо записав відеозвернення до російської влади. За його словами, евакуація потрібна через нібито "регулярні ракетні удари з боку України".

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що колаборант турбувався не про безпеку людей, а насамперед про свою власну.

"Те, що окупанти зображають таку фейкову турботу про наше населення, вже нікого не дивує. Звісно, це розганяння паніки та намагання знову звинуватити ЗСУ у тому, що нібито вони агресивно поводяться з місцевим населенням", – наголосила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що звернення Сальдо пов'язане з його страхами – насправді це був його заклик SOS безпосередньо щодо самого себе.

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