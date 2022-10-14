Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Окупанти на Херсонщині наполегливо "радять" жителям евакуюватися нібито "на відпочинок до Росії".

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Гауляйтер Херсонщини пояснює це тим, що нібито людей потрібно "захистити від обстрілів ЗСУ".

Про що насправді свідчать заклики Сальдо

За словами Гуменюк, у своїй заяві Владімір Сальдо турбувався не про безпеку людей, а насамперед про свою власну.

Те, що окупанти зображають таку фейкову турботу про наше населення, вже нікого не дивує. Звісно, це розганяння паніки та намагання знову звинуватити ЗСУ у тому, що нібито вони агресивно поводяться з місцевим населенням,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що звернення Садьдо пов'язане з його страхами.

"Всі усвідомлюють, що насправді це був заклик SOS Сальдо безпосередньо щодо самого себе", – сказала Гуменюк.

Ще один колаборант закликає людей виїжджати до Росії

Заклики Садьдо підтримав і його "заступник" в окупаційній адміністрації Херсонщини Кіріл Стрємоусов. Він у соцмережах також закликав жителів регіону виїжджати нібито "на відпочинок та оздоровлення" до Росії.

Стрємоусов заявив, що це потрібно "для забезпечення маневреності військових під час зачистки території від ЗСУ".

Наполегливо раджу скористатися можливістю гуманітарної поїздки на відпочинок та оздоровлення до Росії,

– написав Стрємоусов.

Також колаборант звинуватив українську владу у надуманих провокаціях та обстрілах території Херсонщини.

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