Про це розповів військовий експерт та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він розповів, що військове керівництво Росії на Херсонщині намагається поповнювати бойові порядки російської армії.

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Росія кидає мобілізованих на два напрямки

За словами Арестовича, через удари української авіації та артилерії Росія втрачає чимало військових, тому вже посилає на фронт недавно мобілізованих.

Мобілізованих нагнали достатньо велику кількість. Уже тисячами вимірюється. Загалом уже мобілізованих близько 10 тисяч. Можливо, вже навіть більше, тому що їх щодня прибуває достатньо багато,

– сказав радник очільника ОП.

Як розповів Арестович, завдяки мобілізованим Росія намагається посилити свої угруповання на Херсонському та Сватівському напрямках фронту.

"Це дві основні зони бойових дій, там і створюється бойова щільність", – пояснив експерт.

Арестович інформує, що чимало мобілізованих уже загинули або поранені, а також потрапили до українського полону.

Мова йде про десятки. До Росії вже прийшли перші гроби. Є вже багато мобілізованих у полоні, чоловік 20 – не менше,

– резюмував радник глави ОП.

У Росії підтвердили загибель "мобіків" під Херсоном

Влада Челябінської області Росії підтвердила загибель військових, відправлених на війну в Україні. Це перша офіційна заява окупантів про втрати так званих "мобіків".

У російському військкоматі підтвердили інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних у рамках так званої часткової мобілізації.

Повідомляється, що російських військових, які загинули, відразу після мобілізації без будь-якої підготовки кинули на передову в Херсонській області.

Як відомо, Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у Росії. До лав збройних сил Росію офіційно планують мобілізувати 300 тисяч військових. Та, за даними ЗМІ, мобілізувати можуть понад 1 мільйон росіян.

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