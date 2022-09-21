У новій "промові" диктатор зачепив тему російсько-української війни, яку він називає "спецоперацією". Транслювали звернення російські ЗМІ, передає 24 канал.

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У росії оголосили часткову мобілізацію

У своєму зверненні путін заявив, що з 21 вересня у Росії оголошується часткова мобілізація.

Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і передусім ті, хто проходив службу в рядах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід,

– сказав він.

Очільник кремля додав, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов'язково проходитимуть додатковий військовий вишкіл.

Владімір путін звернувся до росіян: дивіться відео

Зауважимо, що повідомлення про ймовірну мобілізацію у росії почали з'являтися ще ввечері 20 вересня, коли і мав виступити путін, але чомусь передумав. Після цього пошукові запити у Google Trends про те, як виїхати з росії та отримати відстрочку від армії злетіли до небес. Очевидно, що росіяни не хочуть вмирати в Україні, поки їх диктатор сидить у бункері.

Нагадаємо, 20 вересня у російській держдумі внесли правки до нового кримінального кодексу. Зміни стосуються злочинів, вчинених під час воєнного стану. Росіяни в мережі переконані, що це натяки на мобілізацію. Наприклад, перебачили покарання за "самовільне залишення військової частини у період мобілізації або воєнного стану" та "добровільну здачу в полон".

Що ще сказав путін під час промови: основні тези

Росія підтримає прохання проросійських бойовиків у підтримці "референдуму" на окупованих територіях України. Путін цинічно пообіцяв зробити все, щоб забезпечити безпечне проведення "референдумів".

На думку російського диктатора, мета Заходу – послабити, роз'єднати та знищити росію. А українців, які боряться за свою незалежність, якийсь міфічний Захід в уявленні бункерного президента "перетворили на гарматне м'ясо".

Також путін спробував вчергове виправдати свою агресію проти України, мовляв, рішення про "попереджувальну операцію було необхідне".

Він також доручив російському уряду та міноборони у найкоротший термін визначити правовий статус "добровольців" та бійців з квазіреспублік "лнр" та "днр".

Мобілізація в росії та підготовка до псевдореферендумів: головне

20 вересня бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів за входження до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили референдуми на 23 – 27 вересня.

Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану. Зокрема там з'явилися нові статті:

добровільна здача у полон, за яку хочуть карати ув'язненням терміном від 3 до 10 років;

мародерство, за яке каратимуть ув'язненням до 15 років;

самовільне залишення військової частини під час мобілізації або воєнного стану – від 5 до 10 років ув'язнення;

невиконання наказу – 2 – 3 роки ув'язнення.

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