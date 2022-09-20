Так, серед обтяжувальних обставин у кодексі з'явилося "здійснення злочину під час мобілізації або воєнного стану". Реакція росіян зрозуміла з їхніх коментарів в мережі, передає 24 канал.
До теми У держдумі внесли в оновлений кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний стан"
Реакція росіян
Громадяни держави-агресорки не надто радісно відреагували на новини, де згадується про "мобілізацію". Натякають, що починають шукати адресу "засекреченого бункера". Принагідно "передають привіт" Північній Кореї.
- Все, п**да. Корея, здрастуй.
- Де вся вата? Ау, їдьте туди, любителі букв та наклейок. Адекватних людей дуже мало, на жаль.
- Відправте діда воювати, бо він тільки п**діти може.
- Я так розумію, мобілізація скоро? Всім п**да.
- Ховайтесь, скоро.
Як росіяни реагують на зміни / Скриншоти з телеграму:
Зміни у російському кодексі
У кримінальному кодексі росії з'явилась низка нових статей стосовно покарань. Наприклад, "Добровільна здача в полон". За це можуть ув'язнити терміном від 3 до 10 років.
За "Мародерство" передбачено ув'язнення терміном до 15 років. "Самовільне залишення військової частини у період мобілізації або воєнного стану" – від 5 до 10 років.
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