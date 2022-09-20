У списку обтяжувальних обставин з'явилося здійснення злочину "у період мобілізації або воєнного стану". 20 вересня відбулося голосування за законопроєкт у другому читанні.

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Які нові статті з'явилися у кримінальному кодексі росії

Стаття №352 "Добровільна здача в полон" . За це росіян можуть ув'язнити терміном від 3 до 10 років. Якщо російський військовий потрапив у полон вперше і "зробив усе, щоб з нього вибратися", то, можливо, йому вдасться уникнути покарання.

. За це росіян можуть ув'язнити терміном від 3 до 10 років. Якщо російський військовий потрапив у полон вперше і "зробив усе, щоб з нього вибратися", то, можливо, йому вдасться уникнути покарання. Стаття №256 "Мародерство" . Максимальне покарання передбачає ув'язнення терміном до 15 років.

. Максимальне покарання передбачає ув'язнення терміном до 15 років. Стаття №337 "Самовільне залишення військової частини у період мобілізації або воєнного стану". Якщо службовець повернеться за 2 – 10 днів, то його відправлять на 5 років у в'язницю, якщо він повернеться до місяця – 7 років в'язниці, понад місяць – 10 років в'язниці.

Якщо службовець повернеться за 2 – 10 днів, то його відправлять на 5 років у в'язницю, якщо він повернеться до місяця – 7 років в'язниці, понад місяць – 10 років в'язниці. Стаття №332 "Невиконання наказу". Порушників каратимуть ув'язненням на 2 – 3 роки.

Крім того, запроваджують кілька статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту.

Ці нові правки свідчать про те, що кремль всіма можливими способами намагається втримати своїх військових на війні в Україні. Тепер за здачу в полон та невиконання наказу росіянам загрожуватиме в'язниця. То ж керівництво держави-агресорки вирішило "мотивувати" своїх бійців погрозами.

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