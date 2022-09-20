У кремлі вже "не бачать" дипломатичного завершення війни

Росіяни кидають на війну в'язнів та поспіхом формують нові армійські корпуси, але дипломатичного завершення війни не хочуть. Про це заявив речник владіміра путіна дмітрій пєсков, пише 24 канал.

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Зараз перспективи політико-дипломатичного вирішення війни не розглядають,

– сказав пєсков.

Це при тому, що путін нещодавно казав, що "готовий на все", аби війна в Україні завершилася якомога швидше. Він бідкався, що Київ відмовився проводити переговори.

В Офісі Президента пояснили, що ніякого сенсу у переговорах чи навіть особистій зустрічі агресора та президента Володимира Зеленського немає. Все тому, що росіяни й далі думають, що мають достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати.

Крім того, такими переговорами кремль хоче просто взяти оперативну паузу. Зустріч президентів можлива лише тоді, коли росія виведи свої війська з усієї території України. Говоритимуть вони тільки про репарації та покарання злочинців.

Переговори України та росії: останні новини

Раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що росія пропонувала відновити переговори, але Україна відмовилася. Загалом після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщини у росії почали частіше лунали тези про переговори. У традиційній манері кремль намагався погрожувати та залякувати.

За словами Стефанішиної, Україна повернеться до розмов з росією лише після того, як досягне своїх військових цілей. Зараз Київ зараз має більше важелів впливу, ніж москва.

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