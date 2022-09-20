Про перемоги та досягнення на фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:49 Тим часом до окупованого Алчевська привезли свіжу "бавовну". Відомо, що вибухи пролунали на місці, де гуртувалися російські загарбники. Мовиться про Вищу школу бізнесу. Цілком імовірно, що окупанти знову забули про те, що не можна курити у не відведених для цього місцях.

05:04 У багатьох областях України зранку пролунали повітряні тривоги. У середньому вони тривали близько 20 хвилин. Про вибухи під час сирен інформації не надходило.

03:04 У СтратКомі розповіли про збиття чергового безпілотника ворога на Миколаївщині. Ним виявився БпЛА "Картограф". Зауважимо, що такі ж пристрої ворог використовував у Сирії. Крім того, це вже не перший такий безпілотник, який вдалося "приземлити" в Україні.

01:56 В ОК "Південь" розповіли про втрати ворога в регіоні за минулу добу. У відомстві зауважили, що нашим військовим вдалося ліквідувати чергову баржу з технікою та живою силою загарбників. Загалом втрати окупантів за 19 вересня мають такий вигляд:

90 бійців з особового складу;

3 танки;

8 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

3 гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С";

4 САУ "Акація";

2 самохідні гармати "Гіацинт-С";

6 РСЗВ "Град";

склад боєприпасів у Правдиному.

00:34 У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що упродовж минулої доби змогли збити 7 об'єктів ворога. Мовиться про: