Про перемоги та досягнення на фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

06:08 Володимир Зеленський відреагував на удари росіян по Запоріжжі. Він зазначив, що ударами по інфраструктурі ворог хоче позбавити українців можливості жити. Президент вважає, що такі атаки ще повторюватимуться.

05:35 Мер Одеси Геннадій Труханов, який виступає за збереження пам'ятника катерині II, відзначився новою обурливою заявою. Зокрема, він закликав створити в Одесі парк "Імперського та Радянського минулого" й знести туди всі російські пам'ятники й скульптури.

03:38 Упродовж доби на Півдні українська авіація завдала по ворогу 11 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи – понад 200. Влучання були у російські склади з боєприпасами у Баштанському районі Миколаївщини, Благодатному та Херсоні. Окупанти втратили:

29 солдатів;

2 самохідні й 1 звичайну 152 міліметрові гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б";

командну машину управління винищувальною авіацією;

БМП-3.

03:10 Упродовж минулої доби від російських обстрілів у Дніпропетровській області загинули 2 людей. Є зруйновані будинки, автомобілі та сонячна електростанція з 320 панелей.

02:16 У Вовчанську російські військові тримали в полоні та катували 7 громадян Шрі-Ланки, які напередодні повномасштабного вторгнення приїхали у Куп'янськ вчитися та працювати. Окупанти затримали іноземців, коли ті вирушили до Харкова пішки, щоб евакуюватися. У полоні вони пробули майже пів року. Наразі постраждалі перебувають у реабілітаційному центрі.

02:01 У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ОВА підтвердили 8 ракетних ударів по місту. Під удар потрапила інфраструктура, через це у кількох районах міста трапилися проблеми з електропостачанням. Також відомо про потужну пожежу в одному з районів.

01:24 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що внаслідок "бавовни" у Сватовому загинули близько 200 російських окупантів. Вибух прогримів на території колишньої автостанції, де тепер облаштували готель.