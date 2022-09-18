Про це 24 каналу розповіла речниця командування "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше вона розповіла про стрілянину в Херсоні, яка була диверсією росіян, аби звинуватити ЗСУ.

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Перекидання резервів баржами

Гуменюк зазначила, що росіяни вперто продовжують намагання перекинути резерви на правий берег Дніпра на Херсонщині. Зокрема, використовують баржі, одну з яких 17 вересня ЗСУ потопили.

За допомогою баржі вони можуть перевести нечисельні групи особового складу, броньовану техніку, яку вони можуть туди завантажити,

– зауважив речниця командування "Південь".

Вона додала, що й ці об'єкти перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Однак іноді росіяни прикриваються цивільними, аби наша артилерія не завдавала ударів.

"Є такі факти, що вони завантажують військову техніку й обставляють її приватними автівками цивільних місцевих жителів", – наголосила Гуменюк.

Баржі не здатні замінити мости

За її словами, баржі й понтонні переправи не здатні повноцінно замінити мости. Це поповнення резервів невеликими дозами. Це кілька одиниць техніки і кілька десятків особового складу.

Щоправда, співвідношення живої сили і техніки може бути іншим. Усе ж таки вони по-різному компонують свої резерви,

– сказала вона.

Мости не знищені, але не придатні для користування

Речниця командування "Південь" продовжила, що ЗСУ не знищують повністю інфраструктурні об'єкти, зокрема мости. Вони роблять їх не придатними для користування.

"Коли вони підтягують туди ресурси й намагаються якимось чином почати їх ремонтувати, ми нагадуємо про те, що там є наш вогневий контроль, який не дозволяє наближатись до мостів і проводити там роботи", – підкреслила Гуменюк.

На Херсонщину раніше перекинули резерви

Вона продовжила, що коли був анонсований контрнаступ, росіяни підтягнули резерви. Тоді вони були приховані, нині ж уже на фронті. Тож ЗСУ ефективно протидіють немалим угрупованням ворога.

Там є й кадирівці. Їхні прапори й відблиски камер ми вже спостерігаємо. Ми бачимо їх не в снайперську оптику, а у ТікТок з геолокацією. Уже є певні результати, про які ми обов'язково відзвітуємо,

– зазначила речниця командування "Південь".

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