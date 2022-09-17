Безпілотник збили близько 18:00. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Потім інформацію поширила і Одеська міська рада.

До речі Ціль надзвичайно складна: у Повітряних силах підтвердили використання росією іранських дронів

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БпЛА оперативно-тактичного рівня,

– мовиться у повідомленні.

Втрати ворога в авіації

ЗСУ завдають чималих втрат російським окупантам. Знищили тисячі одиниць ворожої техніки, серед них й авіація. Наприклад, станом на 17 вересня "мінуснули" 251 літак, 216 гелікоптерів та 911 безпілотників. До слова, 3 з них – зо останню добу.

Втрати ворога у живій силі склали 54 250 окупантів.

Скільки авіація росія розмістила навколо України

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат 18 вересня повідомив, що росія розмістила біля України близько 800 літальних апаратів.

Мовиться про 430 російських літаків; а також 340 гелікоптерів. Вони стоять на 40 військових летовищах. Ворог використовує аеродроми окупованого Криму та білорусі.

Дивіться також – авіація ЗСУ на Мі-8 показала найвищий пілотаж: відео