Відповідну інформацію повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 16 вересня. Він також повідомив, де ворог розмістив авіацію.

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Росіяни розмістили авіацію довкола України

Противник зосередив навколо України орієнтовно 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових летовищах,

– розповів Юрій Ігнат.

Він також повідомив, що вороги використовують аеродроми білорусі, росії та тимчасово окупованого Криму. За даними речника, мовиться про різні літальні апарати, зокрема,:

430 російських літаків;

а також 340 гелікоптерів.

Окрім того, Юрій Ігнат повідомив, що росія використовує літаки дальньої та стратегічної авіації, якими обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів.

Ба більше, ворог використовує літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22.

"Загалом окупаційна авіація здійснює довкола українських кордонів, а також на ближньому краї оборони орієнтовно 200 вильотів за добу. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 38 тисяч літако-вильотів", – пояснив речник Повітряних сил.

Варто зазначити, що наприкінці серпня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російська авіація не залітає до зони ураження систем протиповітряної оборони України вже понад 3 місяці.

Зокрема тому, що окупанти змінили тактику після серйозних втрат.

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